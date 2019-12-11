У пункті пропуску «Доманове» у вантажівці виявили велику партію сигарет. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону серед вантажу склопакетів знайшли цигарки.
Зазначається, що вранці 20 лютого прикордонники під час перевірки вантажного автомобіля української реєстрації, який їхав із Білорусі в Україну, серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які були замасковані під вантаж, - інформує Держприкордонслужба України.
Усього з вантажівки прикордонники дістали 12 500 пачок сигарет, їх вартість визначається.
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Зазначається, що вранці 20 лютого прикордонники під час перевірки вантажного автомобіля української реєстрації, який їхав із Білорусі в Україну, серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які були замасковані під вантаж, - інформує Держприкордонслужба України.
Усього з вантажівки прикордонники дістали 12 500 пачок сигарет, їх вартість визначається.
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