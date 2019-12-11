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У пункті пропуску «Доманове» у вантажівці виявили велику партію сигарет. ФОТО

У пункті пропуску «Доманове» у вантажівці виявили велику партію сигарет. ФОТО
У пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону серед вантажу склопакетів знайшли цигарки.

Зазначається, що вранці 20 лютого прикордонники під час перевірки вантажного автомобіля української реєстрації, який їхав із Білорусі в Україну, серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які були замасковані під вантаж, - інформує Держприкордонслужба України.

Усього з вантажівки прикордонники дістали 12 500 пачок сигарет, їх вартість визначається.

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Теги: сигарети, Доманове, прикордонники
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