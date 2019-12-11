У пункті пропуску «Доманове» у вантажівці виявили велику партію сигарет. ФОТО





Зазначається, що вранці 20 лютого прикордонники під час перевірки вантажного автомобіля української реєстрації, який їхав із Білорусі в Україну, серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які були замасковані під вантаж, - інформує Держприкордонслужба України.



Усього з вантажівки прикордонники дістали 12 500 пачок сигарет, їх вартість визначається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону серед вантажу склопакетів знайшли цигарки.Зазначається, що вранці 20 лютого прикордонники під час перевірки вантажного автомобіля української реєстрації, який їхав із Білорусі в Україну, серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які були замасковані під вантаж, - інформує Держприкордонслужба України.Усього з вантажівки прикордонники дістали 12 500 пачок сигарет, їх вартість визначається.

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