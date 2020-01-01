Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
Сьогодні, 16:15
Оперативний штаб уряду з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, відповів на найпоширеніші питання, пов'язані з евакуацією до України людей з Уханя.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Що відбувається зараз?
— Літак прилетів. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.
Де люди зараз?
— Їх готують до обсервації. Наразі усі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі особи проходять огляд медиків. Далі спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вони будуть доправлені на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.
Кого саме евакуювали?
— 45 українців. Серед них сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Крім цього, після 2-тижневої обсервації додому до своїх країн також повернуться 27 іноземців.
Як відбуватиметься обсервація?
— 14-денний термін посиленого медичного спостереження у спеціально відведеному місці. Люди забезпечені всім необхідним. Як евакуйовані, так і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Посилена охорона та цілодобовий нагляд лікарів.
Які умови обсервації?
— Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання.
Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.
Що з персоналом об’єкту?
Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для ґарантування належного перебування і безпеки людей.
Чи готові медзаклади країни?
Заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.
Що буде після обсервації?
— Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.
А якщо в когось із людей погіршиться самопочуття?
— На локації 24/7 перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.
А якщо в когось виявиться підозра коронавірус?
— Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.
Що буде з цим літаком, який здійснив евакуацію?
— Літак пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції і технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.
Яка ситуація в Україні?
— Жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом в країні не зареєстровано. У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами. Ми точно можемо сказати - вони здорові. Підстав для хвилювань немає.
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Про це повідомляє пресслужба уряду.
Що відбувається зараз?
— Літак прилетів. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.
Де люди зараз?
— Їх готують до обсервації. Наразі усі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі особи проходять огляд медиків. Далі спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вони будуть доправлені на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.
Кого саме евакуювали?
— 45 українців. Серед них сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Крім цього, після 2-тижневої обсервації додому до своїх країн також повернуться 27 іноземців.
Як відбуватиметься обсервація?
— 14-денний термін посиленого медичного спостереження у спеціально відведеному місці. Люди забезпечені всім необхідним. Як евакуйовані, так і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Посилена охорона та цілодобовий нагляд лікарів.
Які умови обсервації?
— Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання.
Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.
Що з персоналом об’єкту?
Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для ґарантування належного перебування і безпеки людей.
Чи готові медзаклади країни?
Заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.
Що буде після обсервації?
— Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.
А якщо в когось із людей погіршиться самопочуття?
— На локації 24/7 перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.
А якщо в когось виявиться підозра коронавірус?
— Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.
Що буде з цим літаком, який здійснив евакуацію?
— Літак пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції і технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.
Яка ситуація в Україні?
— Жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом в країні не зареєстровано. У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами. Ми точно можемо сказати - вони здорові. Підстав для хвилювань немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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