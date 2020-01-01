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Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання

Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
Оперативний штаб уряду з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, відповів на найпоширеніші питання, пов'язані з евакуацією до України людей з Уханя.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Що відбувається зараз?

— Літак прилетів. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.

Де люди зараз?

— Їх готують до обсервації. Наразі усі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі особи проходять огляд медиків. Далі спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вони будуть доправлені на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.

Кого саме евакуювали?

— 45 українців. Серед них сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Крім цього, після 2-тижневої обсервації додому до своїх країн також повернуться 27 іноземців.

Як відбуватиметься обсервація?

— 14-денний термін посиленого медичного спостереження у спеціально відведеному місці. Люди забезпечені всім необхідним. Як евакуйовані, так і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Посилена охорона та цілодобовий нагляд лікарів.

Які умови обсервації?

— Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання.

Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

Що з персоналом об’єкту?

Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для ґарантування належного перебування і безпеки людей.

Чи готові медзаклади країни?

Заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.

Що буде після обсервації?

— Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.

А якщо в когось із людей погіршиться самопочуття?

— На локації 24/7 перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.

А якщо в когось виявиться підозра коронавірус?

— Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.

Що буде з цим літаком, який здійснив евакуацію?

— Літак пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції і технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.

Яка ситуація в Україні?

— Жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом в країні не зареєстровано. У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами. Ми точно можемо сказати - вони здорові. Підстав для хвилювань немає.









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Теги: евакуація, Ухань, Китай, коронавірус, вибір редактора
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