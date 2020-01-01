Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання

Оперативний штаб уряду з питань запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, відповів на найпоширеніші питання, пов'язані з евакуацією до України людей з Уханя.Про це повідомляє пресслужба уряду.— Літак прилетів. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають.— Їх готують до обсервації. Наразі усі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі особи проходять огляд медиків. Далі спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції вони будуть доправлені на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.— 45 українців. Серед них сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Крім цього, після 2-тижневої обсервації додому до своїх країн також повернуться 27 іноземців.— 14-денний термін посиленого медичного спостереження у спеціально відведеному місці. Люди забезпечені всім необхідним. Як евакуйовані, так і персонал забезпечені спеціальними засобами індивідуального захисту. Посилена охорона та цілодобовий нагляд лікарів.— Усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання.Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.Персонал, який раніше працював у «Нові Санжари», вивезено з об'єкту. Ніхто з них не контактуватиме з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні спеціалісти для ґарантування належного перебування і безпеки людей.Заклади по всій Україні готові за потреби надавати необхідну допомогу. Полтавська та Харківська області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами. Персонал підготовлений. У закладах є відповідне обладнання та індивідуальні бокси.— Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також повернуться до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.— На локації 24/7 перебувають лікарі. Вони забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу. Окрім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.— Термін перебування всіх інших евакуйованих людей подовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.— Літак пройде обробку санітарно-епідеміологічної служби. На літаку замінять також фільтри системи кондиціонування. Після дезінфекції і технічних робіт літак буде готовий до подальшої роботи.— Жодного випадку хвороби, спричиненої коронавірусом в країні не зареєстровано. У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами. Ми точно можемо сказати - вони здорові. Підстав для хвилювань немає.