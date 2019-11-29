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У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць

У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць
У Луцьку через капітальний ремонт зупинять рух транспорту вулицею Авторемонтною.

Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 20 лютого 2020 року.

"Перекрити рух транспорту вулицею Авторемонтною з 09.00 21.02.2020 до завершення робіт", - йдеться у документі.

Виконавцю робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» доручили встановити необхідні дорожні знаки.

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Теги: рух, ремонт, Луцьк, вулиця
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