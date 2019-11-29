У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 16:03
У Луцьку через капітальний ремонт зупинять рух транспорту вулицею Авторемонтною.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 20 лютого 2020 року.
"Перекрити рух транспорту вулицею Авторемонтною з 09.00 21.02.2020 до завершення робіт", - йдеться у документі.
Виконавцю робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» доручили встановити необхідні дорожні знаки.
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 20 лютого 2020 року.
"Перекрити рух транспорту вулицею Авторемонтною з 09.00 21.02.2020 до завершення робіт", - йдеться у документі.
Виконавцю робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» доручили встановити необхідні дорожні знаки.
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