У Луцьку через ремонт дороги перекриють одну із вулиць





Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 20 лютого 2020 року.



"Перекрити рух транспорту вулицею Авторемонтною з 09.00 21.02.2020 до завершення робіт", - йдеться у документі.



Виконавцю робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» доручили встановити необхідні дорожні знаки.

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