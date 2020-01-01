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Розповіли, чому трьох українців не евакуювали з Китаю і що з ними зараз

Розповіли, чому трьох українців не евакуювали з Китаю і що з ними зараз
При третьому медогляді перед посадкою в літак, який мав евакуювати людей з китайського міста Ухань до України, виявили підвищену температуру у трьох українських громадян. Вранці 20 лютого у всіх трьох наших співвітчизників температура тіла була нормальна.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України у Китайській Народній Республіці, - передає УНН.

"Перед відльотом китайським медперсоналом було проведено медичний огляд громадян України та іноземців на предмет виявлення можливих ознак інфікування на коронавірус або симптомів хвороби, який здійснювався тричі: на вході в аеропорт, у місцях паспортного/митного контролів та перед посадкою в літак. При останньому, третьому медогляді перед посадкою в літак була виявлена підвищена температура (37,4 – 37,5 С) у трьох українських громадян (2 чоловіків та 1 жінки) і однієї громадянки Казахстану, яких, відповідно, не було допущено до посадки на літак", - повідомили дипломати.

З їхніх слів, цих людей за сприяння уряду провінції Хубей доправили тимчасово до готелю, у якому забезпечені умови карантину.

"На щастя, уранці 20 лютого у всіх трьох наших співвітчизників температура тіла була нормальна. Посольство України в КНР наразі вирішує питання подальшого розміщення цих громадян", - додали в посольстві.

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Теги: Ухань, евакуація, українці
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