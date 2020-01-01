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21 лютого на Волині: гортаючи календар

21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у фотографа Вадима Павлосюка (на фото).

Також це свято відзначають музикант Сергій Гнатюк, завідувач міського госпрозрахункового лікувально-діагностичного центру «Здоров’я жінки» Людмила Азімова та волинський художник Микола Ковальчук.

Іменинники 21 лютого – Захар, Кирило, Сава, Федір.

Вітаємо усіх їх зі святом. Бажаємо здоров'я, довголіття та численних життєвих перемог.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО у листопаді 1999 року.

Це свято відзначається щорічно з лютого 2000 року для сприяння мовному і культурному різноманіттю і багатомовності.

Сьогодні багато міст світу — особливо ті з них, які є центрами туризму відзначають Всесвітній день екскурсовода.

Коли з'явилася ця професія, точно сказати не можна, але, очевидно, що вона пов'язана з розвитком міждержавних відносин. З тих пір, як люди почали активно подорожувати, відвідувати різні міста і країни, їм стало складно обійтися без допомоги професійних гідів.

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Теги: Луцьк
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