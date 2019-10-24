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Реконструкцію популярного на Волині санаторію «Лісова пісня» розпочнуть цього року

Реконструкцію популярного на Волині санаторію «Лісова пісня» розпочнуть цього року
Проект реконструкції лікувального санаторію «Лісова пісня» підтримали у Міністерстві розвитку громад та територій України і розпочнуть вже цього року.

Про це стало відомо під час засідання Комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), яка сьогодні відбулась у місті Києві, - повідомляє Волинська ОДА.

Так, проєкт «Реконструкції лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в селі Гаївка Шацького фінансуватиметься за кошти ДФРР та обласного бюджету.

Зі слів голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, добудова «Лісової пісні» - пріоритетний проєкт для Волинської області, тому його підтримали і голова Волинської обласної ради Ірина Вахович, і депутати обласної ради.

Нагадаємо, що на початку каденції Юрій Погуляйко особисто відвідав санаторій «Лісова пісня», що у селі Гаївка Шацького району, та оглянув будівлі, що потребують ремонту. Ще тоді директорка закладу Руслана Дибель, розповідаючи про санаторій, зауважила, що деякі ремонтні роботи їм вдається робити власними силами, однак будівництво басейну і утеплення будівель потребують суттєвого фінансування, якого у закладу немає. Раніше «Лісова пісня» подавала проект на розгляд регіональної комісії по ДФРР, однак– без успішно.

Зауважують, що інвестиційний проєкт «Реконструкція лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с. Гаївка Шацького району пройшов відбір шляхом голосування на веб-сайті «Онлайн платформа Мінрегіону» та набрав найбільшу кількість балів, що збільшило ймовірність його включення до переліку об'єктів, які фінансуватимуться з ДФРР.

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Теги: Волинь, Шацьк, реконструкція
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