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Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
20-го лютого у Нововолинську біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм.

Священнослужителі відправили панахиду за загиблими на Майдані, - пише Буг.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22-го січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану. До 18-го лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18-го по 20-те лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20-го лютого – ще 20.

Серед них і житель Нововолинська – Сергій Байдовський, убитий снайпером 20-го лютого 2014 на вулиці Інститутській у Києві.

Шостий рік поспіль в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні, вшановуючи подвиг учасників революції Гідності.

Пам’ять полеглих прийшли вшанувати до фотостели Героїв Небесної Сотні. Відслужили панахиду за загиблими та поклали квіти.

Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

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Теги: Герої Небесної Сотні, вшанування, Нововолинськ
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