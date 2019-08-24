Як у Нововолинську вшановували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО





Священнослужителі відправили панахиду за загиблими на Майдані, - пише



Сумний список Небесної Сотні відкрився 22-го січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану. До 18-го лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18-го по 20-те лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20-го лютого – ще 20.



Серед них і житель Нововолинська – Сергій Байдовський, убитий снайпером 20-го лютого 2014 на вулиці Інститутській у Києві.



Шостий рік поспіль в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні, вшановуючи подвиг учасників революції Гідності.



Пам’ять полеглих прийшли вшанувати до фотостели Героїв Небесної Сотні. Відслужили панахиду за загиблими та поклали квіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го лютого у Нововолинську біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм.Священнослужителі відправили панахиду за загиблими на Майдані, - пише Буг Сумний список Небесної Сотні відкрився 22-го січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану. До 18-го лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18-го по 20-те лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20-го лютого – ще 20.Серед них і житель Нововолинська –, убитий снайпером 20-го лютого 2014 на вулиці Інститутській у Києві.Шостий рік поспіль в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні, вшановуючи подвиг учасників революції Гідності.Пам’ять полеглих прийшли вшанувати до фотостели Героїв Небесної Сотні. Відслужили панахиду за загиблими та поклали квіти.

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