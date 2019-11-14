«Ангели пам’яті»: волиняни долучилися до всеукраїнської акції. ВІДЕО





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Вшанувати Героїв Небесної Сотні прийшов княгининівець Сергій Шапошнік. У 2014-му був на Майдані, згодом добровольцем пішов воювати на Схід, був поранений. Чоловік каже: тоді українців об’єднала спільна біда.



"Патріотизм людей вразив. Ніби кожен займався своєю роботою, а тут коли сталася біда, побили, почали стріляти, то всі не порозбігалися, а об’єдналися", - розповів учасник Революції Гідності, атовець Сергій Шапошнік.



Акція «Ангели пам’яті» відбулася на території Центру культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради. ЇЇ ініціаторка, Оксана Глушко, говорить: долучитися до дійства упродовж дня може кожен охочий. Достатньо, каже, вирізати паперового ангелика.



"В багатьох містах України і за кордоном проходить акція «Ангели пам’яті». Вшановуємо героїв Небесної Сотні. Потрібно, однозначно, і для молоді і для підростаючого покоління, вони повинні знати і пам’ятати", - зазначила завідувачка бібліотеки Центру культури, дозвілля та спорту Оксана Глушко.



"Ми прийшли підтримати акцію, щоб вшанувати Небесну сотню, ми виготовляли ангеликів і хочемо сказати, що Герої не вмирають", - розповіла школярка Дарина Мельничук.



"Небесна Сотня це цвіт нації, це молоді люди, це молоді юнаки. Це люди, які відстоювали наші погляди, ідеї", - каже одинадцятикласниця Анна Руденко.



"Про таке не можна забути. Вони оберігали нашу країну, у них теж були сім’ї, вони їх чекали, але не дочекалися. Але ми їх завжди будемо пам’ятати", - говорить школярка Софія Скіртюки.



"Я думаю, що Майдан це дуже страшна річ, бо там помирали люди за нас, які боролися за нашу свободу", - каже школяр Олександр Ніщик.



"І хотілося б згадати слова пісні: «Тільки, щоб не даремно Небесна Сотня у Небо. Тільки, щоб не забути, їх не повернути». Вони захищали нашу державність і ми повинні пам’ятати і бути їм вдячними за це", - каже одинадцятикласник Максим Якимчук.



Хто не зміг прийти на захід, може власноруч зробити паперового ангела та повісити його на дерево біля свого будинку, розповіла Оксана Глушко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Героїв Небесної Сотні вшанували у селі Княгининок Луцького району. Жителі села долучилися до Всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті».Про це йдеться у сюжеті "Суспільного" Вшанувати Героїв Небесної Сотні прийшов княгининівець. У 2014-му був на Майдані, згодом добровольцем пішов воювати на Схід, був поранений. Чоловік каже: тоді українців об’єднала спільна біда."Патріотизм людей вразив. Ніби кожен займався своєю роботою, а тут коли сталася біда, побили, почали стріляти, то всі не порозбігалися, а об’єдналися", - розповів учасник Революції Гідності, атовець Сергій Шапошнік.Акція «Ангели пам’яті» відбулася на території Центру культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради. ЇЇ ініціаторка,, говорить: долучитися до дійства упродовж дня може кожен охочий. Достатньо, каже, вирізати паперового ангелика."В багатьох містах України і за кордоном проходить акція «Ангели пам’яті». Вшановуємо героїв Небесної Сотні. Потрібно, однозначно, і для молоді і для підростаючого покоління, вони повинні знати і пам’ятати", - зазначила завідувачка бібліотеки Центру культури, дозвілля та спорту"Ми прийшли підтримати акцію, щоб вшанувати Небесну сотню, ми виготовляли ангеликів і хочемо сказати, що Герої не вмирають", - розповіла школярка"Небесна Сотня це цвіт нації, це молоді люди, це молоді юнаки. Це люди, які відстоювали наші погляди, ідеї", - каже одинадцятикласниця"Про таке не можна забути. Вони оберігали нашу країну, у них теж були сім’ї, вони їх чекали, але не дочекалися. Але ми їх завжди будемо пам’ятати", - говорить школярка"Я думаю, що Майдан це дуже страшна річ, бо там помирали люди за нас, які боролися за нашу свободу", - каже школяр"І хотілося б згадати слова пісні: «Тільки, щоб не даремно Небесна Сотня у Небо. Тільки, щоб не забути, їх не повернути». Вони захищали нашу державність і ми повинні пам’ятати і бути їм вдячними за це", - каже одинадцятикласникХто не зміг прийти на захід, може власноруч зробити паперового ангела та повісити його на дерево біля свого будинку, розповіла Оксана Глушко.

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