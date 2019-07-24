вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку 14 багатоповерхівок і дитячий садок залишились без гарячої води

У Луцьку 14 багатоповерхівок і дитячий садок залишились без гарячої води
У Луцьку через ремонтні роботи із заміни трубопроводів без гарячої води і опалення залишились деякі мешканці міста.

Зазначається, що 20 лютого тривали планові роботи на вулиці Січовій, - інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».

У зв’язку з цим без опалення тимчасово залишалися один житловий будинок на вулиці Січовій, 1 та два на проспекті Відродження, 18, 18-а. Більшу частину робіт працівники підприємства виконали сьогодні (20 лютого, - ред). А 21 лютого впродовж дня триватимуть роботи зі з’єднання труб в теплових камерах, після чого послугу з централізованого опалення для трьох будинків відновлять.

Зауважують, що позапланово з’явився витік на іншій ділянці мережі поблизу вулиці Січової, 3-а. У зв’язку з цим довелося припинити надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання для багатоквартирних житлових будинків на вул. Січовій, 3, 3-а, 5, 7, 10, вул. Дорошенка, 1, 1-а, ДНЗ №35 на вул. Січовій, 24. Окрім цих будинків без гарячого водопостачання також залишилися будинки на просп. Відродження, 9, 11, вул. Захарова, 12, 14.

"Спеціалістам підприємства вдалося визначити приблизне місце витоку, відтак завтра, 21 лютого, разом з погодженням ордеру на виконання земляних робіт, розпочнуться роботи з ліквідації витоку. В разі необхідності та задля ліквідації витоку і відновлення послуг для мешканців усіх будинків за один день, робочий день працівників, задіяних для виконання робіт, буде продовжено", - йдеться у повідомлені.

Також інформують, що завершили роботи на теплової мережі по вулиці Привокзальній. А централізоване опалення відновили для мешканців будинку на проспекті Перемоги, 21.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Луцьк, відсутність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Устилузька міська рада поверне державі понад 33 гектари лісу
Сьогодні, 18:29
Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*
Сьогодні, 18:20
У Луцьку 14 багатоповерхівок і дитячий садок залишились без гарячої води
Сьогодні, 17:57
«Ангели пам’яті»: волиняни долучилися до всеукраїнської акції вшанування Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
У селі на Волині в будинку чоловіка знайшли гранати, пістолети на набої
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
У Луцьку через аварійну ситуацію в районі Старого міста люди сидять без води У Луцьку через аварійну ситуацію в районі Старого міста люди сидять без води
24 липень, 2019, 09:52
Деякі лучани завтра, 21 лютого, сидітимуть без води Деякі лучани завтра, 21 лютого, сидітимуть без води
Сьогодні, 17:25
У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО У Луцьку подорожчала холодна вода: чому і на скільки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
У Луцьку мешканці двох вулиць сидітимуть декілька днів без гарячої води У Луцьку мешканці двох вулиць сидітимуть декілька днів без гарячої води
13 лютий, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі – новий керівник місцевої прокуратури
Сьогодні, 19:12
 0
Де на Волині не буде світла 21 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 18:34
 0
Устилузька міська рада поверне державі понад 33 гектари лісу
Сьогодні, 18:29
 0
Що подивитись у кінотеатрі «PremierCity» у Луцьку: розклад сеансів*
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8