У Луцьку 14 багатоповерхівок і дитячий садок залишились без гарячої води

У Луцьку через ремонтні роботи із заміни трубопроводів без гарячої води і опалення залишились деякі мешканці міста.Зазначається, що 20 лютого тривали планові роботи на вулиці Січовій, - інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».У зв’язку з цим без опалення тимчасово залишалися один житловий будинок на вулиці Січовій, 1 та два на проспекті Відродження, 18, 18-а. Більшу частину робіт працівники підприємства виконали сьогодні (20 лютого, - ред). А 21 лютого впродовж дня триватимуть роботи зі з’єднання труб в теплових камерах, після чого послугу з централізованого опалення для трьох будинків відновлять.Зауважують, що позапланово з’явився витік на іншій ділянці мережі поблизу вулиці Січової, 3-а. У зв’язку з цим довелося припинити надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання для багатоквартирних житлових будинків на вул. Січовій, 3, 3-а, 5, 7, 10, вул. Дорошенка, 1, 1-а, ДНЗ №35 на вул. Січовій, 24. Окрім цих будинків без гарячого водопостачання також залишилися будинки на просп. Відродження, 9, 11, вул. Захарова, 12, 14."Спеціалістам підприємства вдалося визначити приблизне місце витоку, відтак завтра, 21 лютого, разом з погодженням ордеру на виконання земляних робіт, розпочнуться роботи з ліквідації витоку. В разі необхідності та задля ліквідації витоку і відновлення послуг для мешканців усіх будинків за один день, робочий день працівників, задіяних для виконання робіт, буде продовжено", - йдеться у повідомлені.Також інформують, що завершили роботи на теплової мережі по вулиці Привокзальній. А централізоване опалення відновили для мешканців будинку на проспекті Перемоги, 21.