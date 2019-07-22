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На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО

На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО
Начальника одного із міжрайонних відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та сільського голову викрили на одержанні 3700 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

У таку суму посадовці оцінили своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га.

Вирішують питання про повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене за ч.3 ст. 368 КК України). Тривають першочергові слідчі дії.

Довідково: за одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане із вимаганням, Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО
На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО
На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, оренда землі, сільський голова
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