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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -1…0 градусів, удень підніметься до +3…+7. Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 2-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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