вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі – новий керівник місцевої прокуратури

У Ковелі – новий керівник місцевої прокуратури
Прокурор Волинської області Тарас Безрукий представив колективу Ковельської місцевої прокуратури нового керівника – Юрія Новосада, який від 19 лютого 2020 року обійняв цю посаду згідно із наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

"Ковель – географічне серце області, через яке проходять усі транспортні артерії, а тому проблем на території, охопленій місцевою прокуратурою, немало. Це і злочини на кордоні - контрабанда, порушення митних правил, несплата митних платежів, незаконний обіг підакцизних товарів, ті ж незаконні АЗС – усю цю проблематику Юрій Олександрович знає, як ніхто, в силу свого досвіду, і я впевнений, ви разом покажете гідні поваги громадян результати", - наголосив новому керівнику та колективу місцевої прокуратури прокурор Волині.

Тарас Безрукий також взяв участь у координаційній нараді керівників правоохоронних органів у Ковелі, на якій обговорили стан протидії злочинності.

"Правоохоронці на місцях знають усе, що відбувається на їхній території. І якщо вони, знаючи про порушення закону, не припиняють їх – виникає запитання, а чи не покривають вони злочинців? Якщо видимого суспільству результату вашої роботи не буде – це запитання постане. Я хочу, щоб усі зрозуміли – кожен на своєму місці має працювати відповідально, аби забезпечувати правопорядок в регіоні", - зауважив прокурор області.

Довідково:

Юрій Новосад народився 05 вересня 1981 року у селі Звірів Ківерцівського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Доктор юридичних наук.
В органах прокуратури – з 2005 року. Працював на різних посадах в органах прокуратури Волинської та Рівненської областей.
До призначення на посаду керівника Ковельської місцевої прокуратури очолював відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новий місцевий прокурор, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 19:43
Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
Сьогодні, 19:17
У Ковелі – новий керівник місцевої прокуратури
Сьогодні, 19:12
Де на Волині не буде світла 21 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині посадовець Держгеокадастру та сільський голова «погоріли» на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 18:34
Схожі новини
У Ковелі змагалися юні музиканти У Ковелі змагалися юні музиканти
Сьогодні, 04:15
У Ковелі чоловік обматюкав патрульних та побив їхнє службове авто У Ковелі чоловік обматюкав патрульних та побив їхнє службове авто
19 лютий, 12:40
У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю У Ковелі організовують конкурс для дівчат та хлопців з інвалідністю
18 лютий, 17:40
Волинянин обікрав вантажівку на автостоянці у Ковелі Волинянин обікрав вантажівку на автостоянці у Ковелі
18 лютий, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
У волинянина вдома знайшли незаконну зброю
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 19:43
 0
Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8