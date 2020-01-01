У Ковелі – новий керівник місцевої прокуратури

Тарас Безрукий представив колективу Ковельської місцевої прокуратури нового керівника – Юрія Новосада, який від 19 лютого 2020 року обійняв цю посаду згідно із наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.



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"Ковель – географічне серце області, через яке проходять усі транспортні артерії, а тому проблем на території, охопленій місцевою прокуратурою, немало. Це і злочини на кордоні - контрабанда, порушення митних правил, несплата митних платежів, незаконний обіг підакцизних товарів, ті ж незаконні АЗС – усю цю проблематику Юрій Олександрович знає, як ніхто, в силу свого досвіду, і я впевнений, ви разом покажете гідні поваги громадян результати", - наголосив новому керівнику та колективу місцевої прокуратури прокурор Волині.



Тарас Безрукий також взяв участь у координаційній нараді керівників правоохоронних органів у Ковелі, на якій обговорили стан протидії злочинності.



"Правоохоронці на місцях знають усе, що відбувається на їхній території. І якщо вони, знаючи про порушення закону, не припиняють їх – виникає запитання, а чи не покривають вони злочинців? Якщо видимого суспільству результату вашої роботи не буде – це запитання постане. Я хочу, щоб усі зрозуміли – кожен на своєму місці має працювати відповідально, аби забезпечувати правопорядок в регіоні", - зауважив прокурор області.



Довідково:



Юрій Новосад народився 05 вересня 1981 року у селі Звірів Ківерцівського району Волинської області. Вищу освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Доктор юридичних наук.

В органах прокуратури – з 2005 року. Працював на різних посадах в органах прокуратури Волинської та Рівненської областей.

До призначення на посаду керівника Ковельської місцевої прокуратури очолював відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.



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