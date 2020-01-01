вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій

Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
У зоні ООС при виконані бойових завдань на позиціях 18 лютого внаслідок обриву тробма пішов із життя волинянин Борис Шпачук.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Борис Миколайович Шпачук, 1967 року народження, був кадровим офіцером. Чоловік проживав у місті Луцьк, був одружений та має доньку.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого у Луцьк привезли тіло бійця Бориса Шпачука. Відомо, що чоловіку на передовій стало раптово зле.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, причина смерті, боєць, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну ви і дибіли!!!! відома причина смерті ''ЧОЛОВІКУ СТАЛО ЗЛЕ''......
Відповісти
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 19:43
Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
Сьогодні, 19:17
У Ковелі – новий керівник місцевої прокуратури
Сьогодні, 19:12
Де на Волині не буде світла 21 лютого
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки
19 лютий, 19:38
Скільки немовлят померло у Луцьку минулоріч Скільки немовлят померло у Луцьку минулоріч
19 лютий, 18:05
Маршрутки №103 та №107 їздитимуть в Гірку Полонку Маршрутки №103 та №107 їздитимуть в Гірку Полонку
19 лютий, 16:42
19 лютого на Волині: гортаючи календар 19 лютого на Волині: гортаючи календар
19 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
У волинянина вдома знайшли незаконну зброю
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Натиснув одну кнопку: шахраї «розвели» на гроші волинянина
Сьогодні, 19:43
 0
Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8