Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій
Сьогодні, 19:17
У зоні ООС при виконані бойових завдань на позиціях 18 лютого внаслідок обриву тробма пішов із життя волинянин Борис Шпачук.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Борис Миколайович Шпачук, 1967 року народження, був кадровим офіцером. Чоловік проживав у місті Луцьк, був одружений та має доньку.
Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого у Луцьк привезли тіло бійця Бориса Шпачука. Відомо, що чоловіку на передовій стало раптово зле.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Борис Миколайович Шпачук, 1967 року народження, був кадровим офіцером. Чоловік проживав у місті Луцьк, був одружений та має доньку.
Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого у Луцьк привезли тіло бійця Бориса Шпачука. Відомо, що чоловіку на передовій стало раптово зле.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну ви і дибіли!!!! відома причина смерті ''ЧОЛОВІКУ СТАЛО ЗЛЕ''......
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