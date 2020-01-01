Відома причина смерті бійця з Волині, якому стало погано на передовій

Борис Шпачук.



Про це повідомляє



Борис Миколайович Шпачук, 1967 року народження, був кадровим офіцером. Чоловік проживав у місті Луцьк, був одружений та має доньку.



Нагадаємо, сьогодні,



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні ООС при виконані бойових завдань на позиціях 18 лютого внаслідок обриву тробма пішов із життя волинянинПро це повідомляє Волинська ОДА. Борис Миколайович Шпачук, 1967 року народження, був кадровим офіцером. Чоловік проживав у місті Луцьк, був одружений та має доньку.Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого у Луцьк привезли тіло бійця Бориса Шпачука . Відомо, що чоловіку на передовій стало раптово зле.висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного.

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