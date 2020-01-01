Тимчасова зайнятість та виплати з безробіття: що потрібно знати волинянам
Сьогодні, 21:43
Волинський обласний центр служби зайнятості надає можливість тимчасового працевлаштування, як безробітним, так і особам, зайнятим трудовою діяльністю.
Одна з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних, надання можливості закріплення на робочому місці – організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, - повідомляє пресслужба ВОЦЗ.
До слова, період участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах зараховують до страхового стажу. Роботодавці ж, своєю чергою, роблять відповідний запис у трудовій книжці працівника, відповідно до законодавства про працю.
Із особами, які беруть участь у громадських роботах, укладають строкові трудові договори на термін, що сумарно (упродовж року) не може перевищувати 180 календарних днів.
Що ж до виплат допомоги з безробіття, то варто пам’ятати: відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», допомогу призначають з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості.
Якщо страховий стаж упродовж дванадцяти місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить 6 або більше місяців, допомогу по безробіттю визначають у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним страхуванням.
Залежно від страхового стажу:
до 2 років – 50 %;
від 2 до 6 років – 55 %;
від 6 до 10 років – 60 %;
понад 10 років – 70 %.
Зауважують, що розмір допомоги з безробіття змінюється залежно від терміну перебування на обліку. Перші 90 календарних днів безробітні отримують 100 %. Упродовж наступних 90 днів – 80 %, надалі – 70 %.
Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного Законом. Зараз він становить 8 408 гривень.
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Одна з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних, надання можливості закріплення на робочому місці – організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, - повідомляє пресслужба ВОЦЗ.
До слова, період участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах зараховують до страхового стажу. Роботодавці ж, своєю чергою, роблять відповідний запис у трудовій книжці працівника, відповідно до законодавства про працю.
Із особами, які беруть участь у громадських роботах, укладають строкові трудові договори на термін, що сумарно (упродовж року) не може перевищувати 180 календарних днів.
Що ж до виплат допомоги з безробіття, то варто пам’ятати: відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», допомогу призначають з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості.
Якщо страховий стаж упродовж дванадцяти місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить 6 або більше місяців, допомогу по безробіттю визначають у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним страхуванням.
Залежно від страхового стажу:
до 2 років – 50 %;
від 2 до 6 років – 55 %;
від 6 до 10 років – 60 %;
понад 10 років – 70 %.
Зауважують, що розмір допомоги з безробіття змінюється залежно від терміну перебування на обліку. Перші 90 календарних днів безробітні отримують 100 %. Упродовж наступних 90 днів – 80 %, надалі – 70 %.
Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного Законом. Зараз він становить 8 408 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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