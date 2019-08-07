Відоме ім'я сільського голови з Волині, який разом з посадовцем-земельником взяв 3700 доларів хабара. ФОТО





Прокуратури Волинської області повідомляла про хабар у розмірі 3700 доларів США.



З достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, про якого сільського голову йдеться. На хабарі «погорів» голова Копиллівської сільської ради на Маневиччині Костянтин Давидюк





Як повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, посадовці обіцяли своє сприяння суб'єкту господарювання в одержанні в оренду земельної ділянки площею 27 га.



Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене за ч.3 ст. 368 КК України). Тривають першочергові слідчі дії.



За таке порушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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