Волинянка судилася, щоб отримати паспорт-книжечку
Сьогодні, 05:25
На Волині жінка через суд домоглася виготовлення їй паспорта у формі книжечки, а не ID-картки.
Про це повідомляє «Княжий град» посилаючись на рішення Волинського окружного адміністративного суду.
Втративши паспорт, жителька Володимира-Волинського звернулася до райвідділу ДМС із заявою про оформлення нового паспорта виключно у формі старого зразка.
У листі Володимир-Волинського РВ УДМСУ у Волинській області вказали, що це неможливо, оскільки паспорт громадянина України оформляється тільки у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
«Позивач вважає, що своєю відмовою відповідач порушує її право на отримання документа, що посвідчує особу, а рішення відповідача є безпідставним та необґрунтованим, оскільки законодавством передбачена можливість видачі паспорта як у формі картки, так і у формі книжечки», – йдеться у рішенні суду.
Таким чином, Велика Палата Верховного Суду визнала протиправною відмову Володимир-Волинського райвідділу Управління Державної міграційної служби видати паспорт громадянина України у формі книжечки.
Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав Володимир-Волинський райвідділ Управління ДМС оформити та видати паспорт громадянки України у формі паспортної книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Княжий град» посилаючись на рішення Волинського окружного адміністративного суду.
Втративши паспорт, жителька Володимира-Волинського звернулася до райвідділу ДМС із заявою про оформлення нового паспорта виключно у формі старого зразка.
У листі Володимир-Волинського РВ УДМСУ у Волинській області вказали, що це неможливо, оскільки паспорт громадянина України оформляється тільки у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.
«Позивач вважає, що своєю відмовою відповідач порушує її право на отримання документа, що посвідчує особу, а рішення відповідача є безпідставним та необґрунтованим, оскільки законодавством передбачена можливість видачі паспорта як у формі картки, так і у формі книжечки», – йдеться у рішенні суду.
Таким чином, Велика Палата Верховного Суду визнала протиправною відмову Володимир-Волинського райвідділу Управління Державної міграційної служби видати паспорт громадянина України у формі книжечки.
Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав Володимир-Волинський райвідділ Управління ДМС оформити та видати паспорт громадянки України у формі паспортної книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка судилася, щоб отримати паспорт-книжечку
Сьогодні, 05:25
Скільки закордонних автівок ввезли в Україну за рік
Сьогодні, 04:18
Заштовхали в багажник: у Львові зі стріляниною викрали чоловіка
Сьогодні, 01:14
Медіа