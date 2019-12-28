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Волинянка судилася, щоб отримати паспорт-книжечку

Волинянка судилася, щоб отримати паспорт-книжечку
На Волині жінка через суд домоглася виготовлення їй паспорта у формі книжечки, а не ID-картки.

Про це повідомляє «Княжий град» посилаючись на рішення Волинського окружного адміністративного суду.

Втративши паспорт, жителька Володимира-Волинського звернулася до райвідділу ДМС із заявою про оформлення нового паспорта виключно у формі старого зразка.

У листі Володимир-Волинського РВ УДМСУ у Волинській області вказали, що це неможливо, оскільки паспорт громадянина України оформляється тільки у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

«Позивач вважає, що своєю відмовою відповідач порушує її право на отримання документа, що посвідчує особу, а рішення відповідача є безпідставним та необґрунтованим, оскільки законодавством передбачена можливість видачі паспорта як у формі картки, так і у формі книжечки», – йдеться у рішенні суду.

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду визнала протиправною відмову Володимир-Волинського райвідділу Управління Державної міграційної служби видати паспорт громадянина України у формі книжечки.

Волинський окружний адміністративний суд зобов’язав Володимир-Волинський райвідділ Управління ДМС оформити та видати паспорт громадянки України у формі паспортної книжечки відповідно до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ.

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Теги: паспорт, суд, Володимир-Волинський
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