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Евакуйовані з Китаю українці розміщуються в санаторії на Полтавщині

Евакуйовані з Китаю українці розміщуються в санаторії на Полтавщині
Усі евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах.

Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

"А тим часом всі наші евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах", - написав Геращенко.

Відзначимо, що коли автобуси заїздили на територію санаторію - в них летіло каміння. У кількох розбиті вікна та двері.

Дехто з тих, хто перебував в автобусі, махали зустрічаючим, а дехто - ховав обличчя.

Як відомо, літак із евакуйованими українцями з Уханю приземлився у Харкові. Перед цим літак приземлився у аеропорту “Бориспіль” на дозаправку.

Додамо, на борту літака працювали лікарі та перевірили стан евакуйованих із Уханю пасажирів.

Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області.

Це спричинило спротив місцевих жителів, відбулися сутички.

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Теги: коронавірус, евакуація, Нові Санжари
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