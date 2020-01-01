Евакуйовані з Китаю українці розміщуються в санаторії на Полтавщині





Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає



"А тим часом всі наші евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах", - написав Геращенко.



Відзначимо, що коли автобуси заїздили на територію санаторію - в них летіло каміння. У кількох розбиті вікна та двері.



Дехто з тих, хто перебував в автобусі, махали зустрічаючим, а дехто - ховав обличчя.



Як відомо, літак із евакуйованими українцями з Уханю приземлився у Харкові. Перед цим літак приземлився у аеропорту “Бориспіль” на дозаправку.



Додамо, на борту літака працювали лікарі та перевірили стан евакуйованих із Уханю пасажирів.



Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області.



Це спричинило спротив місцевих жителів, відбулися сутички.

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