Заштовхали в багажник: у Львові зі стріляниною викрали чоловіка
Сьогодні, 01:14
У Львові група чоловіків зі стріляниною силоміць помістили перехожого в багажник легковика і втекли.
Повідомлення у поліцію надійшло 20 лютого, о 17:17, - повідомлєя прес-служба правоохоронців.
Викрадення сталося на перехресті вулиць Наукової-Симоненка у Львові - невідомі зробили кілька пострілів, а потім силоміць помістили перехожого у багажник легковика "Шевроле" та у супроводі позашляховика "БМВ" поїхали у невідомому напрямку.
До розшуку і затримання нападників були задіяні оперативники карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення, співробітники оперативних служб, територіальних підрозділів поліції Львівщини та патрульні поліцейські.
Зловмисників, котрі втікали в "БМВ", патрульні поліцейські затримали на вулиці Симоненка, а "Шевроле" - на Навроцького. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого чоловіка.
Зараз поліцейські встановлюють особу потерпілого та анкетні дані затриманих.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.
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Повідомлення у поліцію надійшло 20 лютого, о 17:17, - повідомлєя прес-служба правоохоронців.
Викрадення сталося на перехресті вулиць Наукової-Симоненка у Львові - невідомі зробили кілька пострілів, а потім силоміць помістили перехожого у багажник легковика "Шевроле" та у супроводі позашляховика "БМВ" поїхали у невідомому напрямку.
До розшуку і затримання нападників були задіяні оперативники карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення, співробітники оперативних служб, територіальних підрозділів поліції Львівщини та патрульні поліцейські.
Зловмисників, котрі втікали в "БМВ", патрульні поліцейські затримали на вулиці Симоненка, а "Шевроле" - на Навроцького. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого чоловіка.
Зараз поліцейські встановлюють особу потерпілого та анкетні дані затриманих.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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