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Заштовхали в багажник: у Львові зі стріляниною викрали чоловіка

Заштовхали в багажник: у Львові зі стріляниною викрали чоловіка
У Львові група чоловіків зі стріляниною силоміць помістили перехожого в багажник легковика і втекли.

Повідомлення у поліцію надійшло 20 лютого, о 17:17, - повідомлєя прес-служба правоохоронців.

Викрадення сталося на перехресті вулиць Наукової-Симоненка у Львові - невідомі зробили кілька пострілів, а потім силоміць помістили перехожого у багажник легковика "Шевроле" та у супроводі позашляховика "БМВ" поїхали у невідомому напрямку.

До розшуку і затримання нападників були задіяні оперативники карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення, співробітники оперативних служб, територіальних підрозділів поліції Львівщини та патрульні поліцейські.

Зловмисників, котрі втікали в "БМВ", патрульні поліцейські затримали на вулиці Симоненка, а "Шевроле" - на Навроцького. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого чоловіка.

Зараз поліцейські встановлюють особу потерпілого та анкетні дані затриманих.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: Львів, викрадення, поліція
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