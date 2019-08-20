Понад 82% українських пенсіонерів отримують пенсію, нижчу від прожиткового мінімуму
Сьогодні, 03:12
82,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою фактичного прожиткового мінімуму, що нині становить 4 тисячі гривень.
Про це заявила перша заступниця Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, передає пресслужба відомства, - пише Громадське.
Чиновниця зазначила, що такий показник є проблемою, яка потребує вирішення. За її словами, основними факторами низького пенсійного забезпечення є тіньова зайнятість.
Вона також наголосила, що неналежне державне регулювання інклюзивності та доступних послуг не дає можливості людям похилого віку вести повноцінне життя та бути частиною соціуму.
Зазначимо, прожитковий мінімум в Україні, який встановлений законом, наразі становить 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.
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Про це заявила перша заступниця Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, передає пресслужба відомства, - пише Громадське.
Чиновниця зазначила, що такий показник є проблемою, яка потребує вирішення. За її словами, основними факторами низького пенсійного забезпечення є тіньова зайнятість.
Вона також наголосила, що неналежне державне регулювання інклюзивності та доступних послуг не дає можливості людям похилого віку вести повноцінне життя та бути частиною соціуму.
Зазначимо, прожитковий мінімум в Україні, який встановлений законом, наразі становить 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.
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