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Понад 82% українських пенсіонерів отримують пенсію, нижчу від прожиткового мінімуму

Понад 82% українських пенсіонерів отримують пенсію, нижчу від прожиткового мінімуму
82,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію, яка є нижчою фактичного прожиткового мінімуму, що нині становить 4 тисячі гривень.

Про це заявила перша заступниця Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, передає пресслужба відомства, - пише Громадське.

Чиновниця зазначила, що такий показник є проблемою, яка потребує вирішення. За її словами, основними факторами низького пенсійного забезпечення є тіньова зайнятість.

Вона також наголосила, що неналежне державне регулювання інклюзивності та доступних послуг не дає можливості людям похилого віку вести повноцінне життя та бути частиною соціуму.

Зазначимо, прожитковий мінімум в Україні, який встановлений законом, наразі становить 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.

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Теги: Україна, пенсія
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