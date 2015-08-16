Скільки закордонних автівок ввезли в Україну за рік





У 2019 році в Україну було завезено 544 тисячі легкових автомобілів, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє



Тож імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд доларів. На цю суму за рік в країну в режимі імпорту було ввезено близько 544 тис. машин, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році.



Зазначається, що закупівлі нових легкових авто зросли на 28% - до 95,6 тис. одиниць, а імпорт старих авто збільшився у 2,9 разу в порівнянні з 2018 роком і склав 448,4 тис. одиниць.



Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів у 2019 році стала Японія, в Україну було завезено 19,4 тис. нових автомобілів на суму 469,3 млн доларів.



Найбільшим імпортером старих авто за підсумками 2019 року стала Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. одиниць старих машин на суму понад 535,9 мільйона доларів.



Нагадаємо, за 2019 рік в Україні було продано 88,5 тисяч нових легкових автомобілів. У цілому ринок зріс на 8%. Перше місце за продажем зайняла компанія Renault з показником у 14 603 авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулому році імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд доларів. На цю суму було ввезено близько 544 тис. машин.У 2019 році в Україну було завезено 544 тисячі легкових автомобілів, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на прес-службу Асоціації автовиробників України.Тож імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд доларів. На цю суму за рік в країну в режимі імпорту було ввезено близько 544 тис. машин, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році.Зазначається, що закупівлі нових легкових авто зросли на 28% - до 95,6 тис. одиниць, а імпорт старих авто збільшився у 2,9 разу в порівнянні з 2018 роком і склав 448,4 тис. одиниць.Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів у 2019 році стала Японія, в Україну було завезено 19,4 тис. нових автомобілів на суму 469,3 млн доларів.Найбільшим імпортером старих авто за підсумками 2019 року стала Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. одиниць старих машин на суму понад 535,9 мільйона доларів.Нагадаємо, за 2019 рік в Україні було продано 88,5 тисяч нових легкових автомобілів. У цілому ринок зріс на 8%. Перше місце за продажем зайняла компанія Renault з показником у 14 603 авто.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію