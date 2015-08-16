Скільки закордонних автівок ввезли в Україну за рік
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У минулому році імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд доларів. На цю суму було ввезено близько 544 тис. машин.
У 2019 році в Україну було завезено 544 тисячі легкових автомобілів, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на прес-службу Асоціації автовиробників України.
Тож імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд доларів. На цю суму за рік в країну в режимі імпорту було ввезено близько 544 тис. машин, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році.
Зазначається, що закупівлі нових легкових авто зросли на 28% - до 95,6 тис. одиниць, а імпорт старих авто збільшився у 2,9 разу в порівнянні з 2018 роком і склав 448,4 тис. одиниць.
Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів у 2019 році стала Японія, в Україну було завезено 19,4 тис. нових автомобілів на суму 469,3 млн доларів.
Найбільшим імпортером старих авто за підсумками 2019 року стала Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. одиниць старих машин на суму понад 535,9 мільйона доларів.
Нагадаємо, за 2019 рік в Україні було продано 88,5 тисяч нових легкових автомобілів. У цілому ринок зріс на 8%. Перше місце за продажем зайняла компанія Renault з показником у 14 603 авто.
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У 2019 році в Україну було завезено 544 тисячі легкових автомобілів, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на прес-службу Асоціації автовиробників України.
Тож імпорт легкових автомобілів коштував Україні 3,6 млрд доларів. На цю суму за рік в країну в режимі імпорту було ввезено близько 544 тис. машин, що у 2,4 разу більше, ніж у 2018 році.
Зазначається, що закупівлі нових легкових авто зросли на 28% - до 95,6 тис. одиниць, а імпорт старих авто збільшився у 2,9 разу в порівнянні з 2018 роком і склав 448,4 тис. одиниць.
Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів у 2019 році стала Японія, в Україну було завезено 19,4 тис. нових автомобілів на суму 469,3 млн доларів.
Найбільшим імпортером старих авто за підсумками 2019 року стала Німеччина, з якої українці імпортували 118,6 тис. одиниць старих машин на суму понад 535,9 мільйона доларів.
Нагадаємо, за 2019 рік в Україні було продано 88,5 тисяч нових легкових автомобілів. У цілому ринок зріс на 8%. Перше місце за продажем зайняла компанія Renault з показником у 14 603 авто.
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