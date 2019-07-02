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В ООН пропонують давати Україні більше грошей

В ООН пропонують давати Україні більше грошей
Міжнародній спільноті слід посилити фінансову допомогу Україні, аби підтримати населення на сході країни, яке перебуває у важкому гуманітарному стані.

Про це йшлося у спільній заяві Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, озвученій політичним директором МЗС Естонії Лембітом Уібо на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - пише Укрінформ.

“Аби покращити ситуацію, ми закликаємо до безпечного, швидкого та безперешкодного доступу гуманітарної допомоги до регіону. Міжнародній спільноті варто тримати Україну високо у порядку денному й посилити нашу фінансову підтримку гуманітарного реагування на сході України”, - сказав Уібо.

Він закликав світову спільноту підтримувати санкційний тиск на Росію.

“Ми закликаємо Росію дотримуватися міжнародного права. Необхідно підтримувати тиск міжнародної спільноти на Росію, поки суверенітет України не буде повністю відновлено та закріплено, відповідно до міжнародного права. Нордично-балтійські країни залишаються непохитними у своїй підтримці України та її народу”, - наголосив дипломат.

Уібо також висловив занепокоєння ситуацією із дотриманням прав людини в окупованому Криму.

“Ми закликаємо РФ припинити порушення, переважно направлені проти кримських татар й українських активістів, та негайно звільнити усіх політичних бранців, незаконно затриманих у Криму. Ми також наполягаємо, аби регіональні та міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини, а також правозахисні організації, мали безперешкодний доступ до Криму”, - сказав він.

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Теги: ООН, Україна
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