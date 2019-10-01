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«Шахтар» у драматичному поєдинку переміг «Бенфіку»

«Шахтар» у драматичному поєдинку переміг «Бенфіку»
У Харкові відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.

На двадцятій хвилині матчу Марлос переправив м’яч у сітку воріт суперника, але взяття воріт скасували після застосування VAR, - пише Champion.

У другому таймі Алан Патрік відкрив рахунок. А через шість хвилин Серві зрівняв рахунок, але після кількахвилинного перегляду відеоповтору епізоду було скасовано взяття воріт і призначено пенальті у ворота Андрія Пятова - Піцці переграв голкіпера гірників.

А на 72-ій хвилині гірники завдяки голу Коваленка знову вийшли вперед.

Рахунок 2:1 на користь "шахтарів" протримався до фінального свистка.

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Теги: футбол, спорт, Шахтар
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