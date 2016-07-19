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Українці в Іспанії ледь не задихнулися на нелегальній підземній фермі з вирощування канабісу

Українці в Іспанії ледь не задихнулися на нелегальній підземній фермі з вирощування канабісу
Поліція Іспанії врятувала шістьох громадян України і Литви, які ледь не задихнулися на підземній фермі з вирощування канабісу та фабриці з виробництва підроблених тютюнових виробів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням інформацію на сайті Цивільної гвардії Іспанії.

Поліція знайшла приховану фабрику у гірському селі недалеко від Малаги на півдні Іспанії після арешту організаторів незаконного виробництва. Правоохоронці заявили, що це перша в Європі підземна тютюнова фабрика.

Фабрика знаходилася на 4 метри нижче рівня землі і там було встановлено обладнання, здатне виробляти до 3500 сигарет на годину. Вона була захована в лабіринті тунелів, доступних тільки через спеціальний люк.

Але після того арешти підозрюваних, ніхто не поповнив запаси палива в генераторі, який давав кисень робочим. Вони почали, кричати і стукати у звукоізольований люк в той момент, коли поліція проводила обшук нагорі.

"Опинившись всередині, поліцейські агенти з великим подивом побачили шістьох робітників, які з усіх сил намагалися дихати в абсолютно шкідливій атмосфері. Якби вони не знайшли таємну фабрику вчасно, нестача кисню незабаром зробила би підземні умови несумісними з виживанням робочих", - сказав представник поліції.

На підземній фабриці також була розміщена плантація канабісу і складне обладнання, що дозволяло навіть пластифікувати пачки сигарет.

Іспанська поліція, яка діяла разом з Інтерполом в ході спецоперації під назвою "Ганнібал", конфіскувала 153 000 пачок сигарет, понад 17 тонн рулонного тютюну, 20 кг гашишу і 144 кг марихуани.

Дванадцять британців, підозрюваних в організації виробництва, були заарештовані і знаходяться під вартою.

Шість робочих були звільнені в очікуванні результатів розслідування.

"Слідчий суддя визначить ступінь їх відповідальності", - сказав представник поліції.

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Теги: Іспанія, українці, кримінал
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