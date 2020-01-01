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Двоє лучан за ніч вкрали у Рівному майже 100 колісних ковпаків

Двоє лучан за ніч вкрали у Рівному майже 100 колісних ковпаків
Двоє жителів обласного центру Волині знімали з автівок у Рівному колесні ковпаки, щоб потім їх перепродати.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.

19 лютого до поліції надійшли повідомлення про викрадення колісних ковпаків із транспортних засобів у мікрорайоні Ювілейний звернулися 15 осіб. Причетними до вчинення злочину виявилися двоє жителів Луцька.

Близько 05:20 під час обстеження дворової території на вулиці Млинівській у поле зору екіпажу патрульних поліцейських потрапив легковик «Opel Corsa», який із заведеним двигуном знаходився посеред проїзду поруч із припаркованим автомобілем «Citroen». Побачивши патрульних, чоловік, який знаходився біля «Opel Corsa», різко сів за кермо, вимкнув двигун і разом із ще однією особою залишив транспортний засіб, намагаючись втекти з місця події.

Поліцейські зупинили обох чоловіків, якими виявилися 25-ти та 28-річні жителі Луцька. Під час поверхневої перевірки авто волиняни не змогли пояснити велику кількість автомобільних ковпаків до транспортних засобів різних марок, які знаходились в салоні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За результатами перевірки поліцейські встановили причетність жителів Луцька до скоєних злочинів. За фактами крадіжок, вчинених за попередньою змовою осіб, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначено товарознавчу експертизу.

Волинянам, які збиралися заробити на продажі викраденої майже сотні ковпаків, може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідчі дії тривають.

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Теги: поліція, Луцьк, Рівне
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