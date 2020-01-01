Волинянин став найшвидшим в Україні. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Волинський легкоатлет Ерік Костриця тріумфував на чемпіонаті України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
"Ерік Костриця - найшвидший в Україні!
6.68с - з таким результатом Ерік фінішував сьогодні у Сумах на дорослому Чемпіонаті України", - йдеться у дописі.
Інший волинянин Дмитро Вишинський з результатом 10,13 с. зайняв шосте місце.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
"Ерік Костриця - найшвидший в Україні!
6.68с - з таким результатом Ерік фінішував сьогодні у Сумах на дорослому Чемпіонаті України", - йдеться у дописі.
Інший волинянин Дмитро Вишинський з результатом 10,13 с. зайняв шосте місце.
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