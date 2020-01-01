Розповіли про стан евакуйованих з Китаю, їх охорону та «кримінал» щодо протестувальників. ВІДЕО

Прем'єр-мінстр Україниповідомив, що усі евакуйовані з Китаю пройшли перевірку і не мають симптомів гострих респіраторних захворювань."Люди в повній безпеці", - зазначив він під час брифінгу в Нових Санжарах.На території закладу, де перебувають всі евакуйовані українці та громадяни інших країн, залишаться 300 нацгвардійців. Вони забезпечать охорону евакуйованих. Ще 100 нацгвардійців — в резерві. Нацполіція посилила патрулювання в регіоні."Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і надалі залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть", - повідомив Олексій Гончарук.Також разом із евакукйованими житиме міністерка охорони здоров`я Зоряна Скалецька.Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що внаслідок провокацій місцевих мешканців, які перешкоджали руху автобусів."Зранку було затримано 17 осіб, і ввечері – ще 7 осіб. Наразі тримає розслідування. Однозначно, ніхто не має права порушувати закон", - сказав поліцейський.Він додав, що 9 правоохоронців отримали поранення, 5 з них — середньої тяжкості.Поліція відкрила кримінальне провадження щодо провокацій, зокрема йдеться про масові заворушення та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям.Олексій Гончарук зазначив, що всіх винних осіб покарають за всією суворістю закону."В історії України така спецоперація відбувається вперше. І від самого початку цей захід був ретельно підготовлений. Міністр охорони здоров’я буде перебувати разом із громадянами, щоби власним прикладом показати, що все нормально і підстав для паніки немає", - сказав прем`єр-міністр.