вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

144 мільйони на утримання: хто і як доглядатиме за дорогами Волині

144 мільйони на утримання: хто і як доглядатиме за дорогами Волині
У Службі автомобільних доріг у Волинській області розповіли, хто і як доглядатиме за волинськими дорогами

Загалом у віданні Служби автомобільних доріг перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, - повідомляє прес-служба дорожників.

Станом на 1 січня 2020 року у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, із них:
- міжнародні – 326,8 км;
- національні – 182,4 км;
- регіональні – 242 км;
- територіальні – 1042,8 км.

Цьогоріч на експлуатаційне утримання таких шляхів передбачили 144,6 мільйона гривень.

Договори про надання послуг з експлуатаційного утримання волинських шляхів державного значення у 2020 році укладено з трьома підприємствами – ДП "Волинський облавтодор", ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю). Саме ці підрядники цьогоріч здійснюють систематичний та постійний догляд за дорогою, дорожніми спорудами та смугою відводу. Такі роботи виконуються цілорічно та відповідно до сезону", - йдеться у повідомленні.

У зимовий період найбільш притаманними роботами з експлуатаційного утримання автошляхів є їх обробка протиожеледними матеріалами та розчищення від снігу.

За сприятливих погодних умов, дорожники проводять аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття.

"Із початку року на волинських автошляхах державного значення ліквідовано близько 3 500 м² ямковості. Окрім того, протягом зимового періоду підрядні підприємства виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання доріг – встановлюють або замінюють дорожні знаки, ремонтують бар’єрне та парапетне огородження, профілюють узбіччя, видаляють кущі, чагарники та поросль в смузі відведення автошляхів тощо", - повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
144 мільйони на утримання: хто і як доглядатиме за дорогами Волині
Сьогодні, 02:11
Заштовхали в багажник: у Львові зі стріляниною викрали чоловіка
Сьогодні, 01:14
Розповіли про стан евакуйованих з Китаю, їх охорону та «кримінал» щодо протестувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 00:31
21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
20 лютий, 23:22
Схожі новини
Через аномально теплу зиму на Волині продовжують ремонтувати дороги Через аномально теплу зиму на Волині продовжують ремонтувати дороги
16 січень, 13:38
Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО Як служба автодоріг Волині впоралася з прибиранням снігу на трасах. ФОТО
05 січень, 11:55
На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок На волинській дорозі облаштовують майданчик для зважування вантажівок
04 грудень, 2019, 16:10
Волинські дорожники запевняють, що готові до зими Волинські дорожники запевняють, що готові до зими
24 листопад, 2019, 09:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
144 мільйони на утримання: хто і як доглядатиме за дорогами Волині
Сьогодні, 02:11
 0
Заштовхали в багажник: у Львові зі стріляниною викрали чоловіка
Сьогодні, 01:14
 0
Розповіли про стан евакуйованих з Китаю, їх охорону та «кримінал» щодо протестувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 00:31
 0
21 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
20 лютий, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8