144 мільйони на утримання: хто і як доглядатиме за дорогами Волині
Сьогодні, 02:11
У Службі автомобільних доріг у Волинській області розповіли, хто і як доглядатиме за волинськими дорогами
Загалом у віданні Служби автомобільних доріг перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, - повідомляє прес-служба дорожників.
Станом на 1 січня 2020 року у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, із них:
- міжнародні – 326,8 км;
- національні – 182,4 км;
- регіональні – 242 км;
- територіальні – 1042,8 км.
Цьогоріч на експлуатаційне утримання таких шляхів передбачили 144,6 мільйона гривень.
Договори про надання послуг з експлуатаційного утримання волинських шляхів державного значення у 2020 році укладено з трьома підприємствами – ДП "Волинський облавтодор", ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю). Саме ці підрядники цьогоріч здійснюють систематичний та постійний догляд за дорогою, дорожніми спорудами та смугою відводу. Такі роботи виконуються цілорічно та відповідно до сезону", - йдеться у повідомленні.
У зимовий період найбільш притаманними роботами з експлуатаційного утримання автошляхів є їх обробка протиожеледними матеріалами та розчищення від снігу.
За сприятливих погодних умов, дорожники проводять аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття.
"Із початку року на волинських автошляхах державного значення ліквідовано близько 3 500 м² ямковості. Окрім того, протягом зимового періоду підрядні підприємства виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання доріг – встановлюють або замінюють дорожні знаки, ремонтують бар’єрне та парапетне огородження, профілюють узбіччя, видаляють кущі, чагарники та поросль в смузі відведення автошляхів тощо", - повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.
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Загалом у віданні Служби автомобільних доріг перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, - повідомляє прес-служба дорожників.
Станом на 1 січня 2020 року у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, із них:
- міжнародні – 326,8 км;
- національні – 182,4 км;
- регіональні – 242 км;
- територіальні – 1042,8 км.
Цьогоріч на експлуатаційне утримання таких шляхів передбачили 144,6 мільйона гривень.
Договори про надання послуг з експлуатаційного утримання волинських шляхів державного значення у 2020 році укладено з трьома підприємствами – ДП "Волинський облавтодор", ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю). Саме ці підрядники цьогоріч здійснюють систематичний та постійний догляд за дорогою, дорожніми спорудами та смугою відводу. Такі роботи виконуються цілорічно та відповідно до сезону", - йдеться у повідомленні.
У зимовий період найбільш притаманними роботами з експлуатаційного утримання автошляхів є їх обробка протиожеледними матеріалами та розчищення від снігу.
За сприятливих погодних умов, дорожники проводять аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття.
"Із початку року на волинських автошляхах державного значення ліквідовано близько 3 500 м² ямковості. Окрім того, протягом зимового періоду підрядні підприємства виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання доріг – встановлюють або замінюють дорожні знаки, ремонтують бар’єрне та парапетне огородження, профілюють узбіччя, видаляють кущі, чагарники та поросль в смузі відведення автошляхів тощо", - повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.
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