144 мільйони на утримання: хто і як доглядатиме за дорогами Волині

У Службі автомобільних доріг у Волинській області розповіли, хто і як доглядатиме за волинськими дорогамиЗагалом у віданні Служби автомобільних доріг перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, - повідомляє прес-служба дорожників.Станом на 1 січня 2020 року у віданні Служби автомобільних доріг у Волинській області перебуває мережа автошляхів загального користування державного значення загальною протяжністю 1794 км, із них:- міжнародні – 326,8 км;- національні – 182,4 км;- регіональні – 242 км;- територіальні – 1042,8 км.Цьогоріч на експлуатаційне утримання таких шляхів передбачили 144,6 мільйона гривень.Договори про надання послуг з експлуатаційного утримання волинських шляхів державного значення у 2020 році укладено з трьома підприємствами – ДП "Волинський облавтодор", ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63" (автошлях Р-15) та ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" (автодороги М-19 і Н-22 на ділянках від Луцька до межі з Рівненською областю). Саме ці підрядники цьогоріч здійснюють систематичний та постійний догляд за дорогою, дорожніми спорудами та смугою відводу. Такі роботи виконуються цілорічно та відповідно до сезону", - йдеться у повідомленні.У зимовий період найбільш притаманними роботами з експлуатаційного утримання автошляхів є їх обробка протиожеледними матеріалами та розчищення від снігу.За сприятливих погодних умов, дорожники проводять аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття."Із початку року на волинських автошляхах державного значення ліквідовано близько 3 500 м² ямковості. Окрім того, протягом зимового періоду підрядні підприємства виконують й інші роботи з експлуатаційного утримання доріг – встановлюють або замінюють дорожні знаки, ремонтують бар’єрне та парапетне огородження, профілюють узбіччя, видаляють кущі, чагарники та поросль в смузі відведення автошляхів тощо", - повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Волинській області.