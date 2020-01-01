Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька два тижні житиме разом з евакуйованими у Нових Санжарах

Міністр охорони здоров'язаявила, що пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, які були евакуйовані з китайського міста Уханю.Про це вона написала у Facebook."Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", - написала Скалецька.Вона зазначила, що евакуація була ретельно підготована, а в місті обов’язкової обсервації створено безпечні умови, з урахуванням всіх стандартів ВООЗ та практики країн, які також здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.Скалецька закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були сьогодні евакуйований з Китаю."Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - додала очільниця МОЗ.Скалецька висловила сподівання, що її персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню і подякувала "усім, хто працював над евакуацією та особливо – екіпажу літака, нашім медикам і всій команді супроводу, які добровільно визвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції".Наприкінці свого допису Зоряна Скалецька також звернулась до своєї доньки."І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 рочків. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю", - написала Скалецька.Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння. При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний.