Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька два тижні житиме разом з евакуйованими у Нових Санжарах
Сьогодні, 08:58
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, які були евакуйовані з китайського міста Уханю.
Про це вона написала у Facebook.
"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", - написала Скалецька.
Вона зазначила, що евакуація була ретельно підготована, а в місті обов’язкової обсервації створено безпечні умови, з урахуванням всіх стандартів ВООЗ та практики країн, які також здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.
Скалецька закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були сьогодні евакуйований з Китаю.
"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - додала очільниця МОЗ.
Скалецька висловила сподівання, що її персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню і подякувала "усім, хто працював над евакуацією та особливо – екіпажу літака, нашім медикам і всій команді супроводу, які добровільно визвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції".
Наприкінці свого допису Зоряна Скалецька також звернулась до своєї доньки.
"І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 рочків. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю", - написала Скалецька.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння. При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний.
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Про це вона написала у Facebook.
"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", - написала Скалецька.
Вона зазначила, що евакуація була ретельно підготована, а в місті обов’язкової обсервації створено безпечні умови, з урахуванням всіх стандартів ВООЗ та практики країн, які також здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.
Скалецька закликала українське суспільство переглянути своє ставлення до людей, які були сьогодні евакуйований з Китаю.
"Ще раз хочу наголосити: ці люди – наші співвітчизники, вони нам не чужі. Ми живемо в одній країні та мусимо дбати про їхнє здоров’я і безпеку. Те, що відбувалося сьогодні, та паніка і несприйняття, негатив та агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодились провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - додала очільниця МОЗ.
Скалецька висловила сподівання, що її персональна поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню і подякувала "усім, хто працював над евакуацією та особливо – екіпажу літака, нашім медикам і всій команді супроводу, які добровільно визвались здійснити евакуацію та провести наступні 14 днів разом з усіма в ізоляції".
Наприкінці свого допису Зоряна Скалецька також звернулась до своєї доньки.
"І ще хочу звернутися до своєї дочки, якій завтра виповниться 10 рочків. Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю", - написала Скалецька.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння. При протестах у Нових Санжарах постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний.
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Коментарі 4
Хай ще спробує пожити два тижні на зарплату рядового медпрацівника.
Так само як служив у ато синок пороха?
За що їм ще таке випробовування?
Замість управління міністерством(що складно),просто відпочине в санаторії.Оце так "подвиг".Орден "сутулова"на лацкан від президента.
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