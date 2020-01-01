21 лютого – яке сьогодні свято: прикмети дня і що не можна робити
Сьогодні, 09:20
21 лютого 2020 року православна церква згадує святого Захарія Серповидця.
Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа, - пише видання Сьогодні.
Прикмети на 21 лютого
- Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.
- Якщо вночі прогриміло, можна сподіватися на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.
Що не можна робити 21 лютого
- У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалий.
- Не можна нікому заздрити. Якщо ви "наврочите" людині, воно повернеться до вас бумерангом.
Що можна робити 21 лютого
- Вдалий день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не зашкодить, навпаки, буде корисною і принесе радість.
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Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа, - пише видання Сьогодні.
Прикмети на 21 лютого
- Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.
- Якщо вночі прогриміло, можна сподіватися на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.
Що не можна робити 21 лютого
- У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалий.
- Не можна нікому заздрити. Якщо ви "наврочите" людині, воно повернеться до вас бумерангом.
Що можна робити 21 лютого
- Вдалий день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не зашкодить, навпаки, буде корисною і принесе радість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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