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21 лютого – яке сьогодні свято: прикмети дня і що не можна робити

21 лютого – яке сьогодні свято: прикмети дня і що не можна робити
21 лютого 2020 року православна церква згадує святого Захарія Серповидця.

Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа, - пише видання Сьогодні.

Прикмети на 21 лютого

- Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.
- Якщо вночі прогриміло, можна сподіватися на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.

Що не можна робити 21 лютого

- У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалий.
- Не можна нікому заздрити. Якщо ви "наврочите" людині, воно повернеться до вас бумерангом.

Що можна робити 21 лютого

- Вдалий день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не зашкодить, навпаки, буде корисною і принесе радість.

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Теги: 21 лютого, свято, традиції
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