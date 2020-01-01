21 лютого – яке сьогодні свято: прикмети дня і що не можна робити





Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа, - пише видання



Прикмети на 21 лютого



- Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.

- Якщо вночі прогриміло, можна сподіватися на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.



Що не можна робити 21 лютого



- У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалий.

- Не можна нікому заздрити. Якщо ви "наврочите" людині, воно повернеться до вас бумерангом.



Що можна робити 21 лютого



- Вдалий день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не зашкодить, навпаки, буде корисною і принесе радість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 лютого 2020 року православна церква згадує святого Захарія Серповидця.Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа, - пише видання Сьогодні. - Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.- Якщо вночі прогриміло, можна сподіватися на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.- У цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалий.- Не можна нікому заздрити. Якщо ви "наврочите" людині, воно повернеться до вас бумерангом.- Вдалий день для відвідування перукаря, зміна зачіски вам не зашкодить, навпаки, буде корисною і принесе радість.

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