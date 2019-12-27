У Луцьку планують відкрити зручний комунальний маркет





Про це 20 лютого розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?». Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



«На сьогодні організаційно створена філія «Муніципальний сервісний центр». Зараз ми здійснюємо пошук приміщення в центральній частині міста, де хочемо, щоб це був фактично маркет послуг, комунальний маркет», – розповів директор КП.



Він пояснив, що до такого маркету хочуть долучити і приватні структури, аби людям було зручно.



«Газовики і обленерго – це приватні структури, але ми їх також хочемо залучити і зробити для них робочі місця», – уточнив Віктор Гуменюк.



Також додав, що в сервісному центрі мають працювати 6 чи 8 універсальних адміністраторів.



«Хочемо, щоб був універсальний адміністратор, який надавав би послуги по управлінню будинку, укладав договори, розрахунки, вів документацію і знав усі моменти, пов’язані з обслуговуванням», – додав директор «Луцькводоканалу».



З його слів, нині триває процедура, пов’язана із приміщенням. Опісля цього сервісний центр має розпочати свою роботу.



Зауважимо, в обговоренні взяли участь співзасновники «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, депутатка Луцькради Алла Надточій, а також голови ОСББ та активні лучани.

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