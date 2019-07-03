Волиняни вибороли «бронзу» на чемпіонаті ДСНС України з гирьового спорту. ФОТО





За першість змагались 22 збірних команд рятувальників з усіх областей України та навчальних закладів системи ДСНС, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.



Учасники змагались у двох видах: поштовх і ривок гирі вагою 32 кг.



У непростій боротьбі спортсмени команди господарів змагань здобули перемогу, срібло – у команди Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, почесну бронзу виборола збірна У ДСНС України у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові 20 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбувся чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту. Команда з Волині виборола третє місце, здобувши "бронзу".За першість змагались 22 збірних команд рятувальників з усіх областей України та навчальних закладів системи ДСНС, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.Учасники змагались у двох видах: поштовх і ривок гирі вагою 32 кг.У непростій боротьбі спортсмени команди господарів змагань здобули перемогу, срібло – у команди Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, почесну бронзу виборола збірна У ДСНС України у Волинській області.

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