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Волиняни вибороли «бронзу» на чемпіонаті ДСНС України з гирьового спорту. ФОТО

Волиняни вибороли «бронзу» на чемпіонаті ДСНС України з гирьового спорту. ФОТО
У Харкові 20 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбувся чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту. Команда з Волині виборола третє місце, здобувши "бронзу".

За першість змагались 22 збірних команд рятувальників з усіх областей України та навчальних закладів системи ДСНС, - інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Учасники змагались у двох видах: поштовх і ривок гирі вагою 32 кг.

У непростій боротьбі спортсмени команди господарів змагань здобули перемогу, срібло – у команди Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, почесну бронзу виборола збірна У ДСНС України у Волинській області.

Волиняни вибороли «бронзу» на чемпіонаті ДСНС України з гирьового спорту. ФОТО
Волиняни вибороли «бронзу» на чемпіонаті ДСНС України з гирьового спорту. ФОТО
Волиняни вибороли «бронзу» на чемпіонаті ДСНС України з гирьового спорту. ФОТО

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Теги: перемога, бронза, команда, рятувальники
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