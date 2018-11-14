У деяких маршрутках Луцька хочуть встановити додаткові валідатори
Сьогодні, 10:05
Луцькі маршрутки, пристосовані під потреби людей із обмеженими фізичними можливостями, обладнають додатковим валідатором на задніх дверях.
Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов.
Чиновник відмітив, що питання кількісного оснащення маршруток валідаторами обговорювалося раніше. І один валідатор на маршрутку – оптимальний варіант для контролю за оплатою проїзду.
«Ми це питання обговорювали. Ухвалили рішення, що один валідатор на передніх дверях – найбільш оптимальний варіант. Поки що немає підстав ставити валідатор на задні двері. Але ми дійсно плануємо встановити другий валідатор в автобусах, які спеціально пристосовані для перевезення неповносправних пасажирів. Це маршрутки, в яких широкі задні двері та низька підлога», – повідомив Володимир Степанов.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов.
Чиновник відмітив, що питання кількісного оснащення маршруток валідаторами обговорювалося раніше. І один валідатор на маршрутку – оптимальний варіант для контролю за оплатою проїзду.
«Ми це питання обговорювали. Ухвалили рішення, що один валідатор на передніх дверях – найбільш оптимальний варіант. Поки що немає підстав ставити валідатор на задні двері. Але ми дійсно плануємо встановити другий валідатор в автобусах, які спеціально пристосовані для перевезення неповносправних пасажирів. Це маршрутки, в яких широкі задні двері та низька підлога», – повідомив Володимир Степанов.
Головне фото - ілюстративне.
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