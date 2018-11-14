У деяких маршрутках Луцька хочуть встановити додаткові валідатори





Про це у коментарі Володимир Степанов.



Чиновник відмітив, що питання кількісного оснащення маршруток валідаторами обговорювалося раніше. І один валідатор на маршрутку – оптимальний варіант для контролю за оплатою проїзду.



«Ми це питання обговорювали. Ухвалили рішення, що один валідатор на передніх дверях – найбільш оптимальний варіант. Поки що немає підстав ставити валідатор на задні двері. Але ми дійсно плануємо встановити другий валідатор в автобусах, які спеціально пристосовані для перевезення неповносправних пасажирів. Це маршрутки, в яких широкі задні двері та низька підлога», – повідомив Володимир Степанов.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі маршрутки, пристосовані під потреби людей із обмеженими фізичними можливостями, обладнають додатковим валідатором на задніх дверях.Про це у коментарі «ВолиньUA» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськрадиЧиновник відмітив, що питання кількісного оснащення маршруток валідаторами обговорювалося раніше. І один валідатор на маршрутку – оптимальний варіант для контролю за оплатою проїзду.«Ми це питання обговорювали. Ухвалили рішення, що один валідатор на передніх дверях – найбільш оптимальний варіант. Поки що немає підстав ставити валідатор на задні двері. Але ми дійсно плануємо встановити другий валідатор в автобусах, які спеціально пристосовані для перевезення неповносправних пасажирів. Це маршрутки, в яких широкі задні двері та низька підлога», – повідомив Володимир Степанов.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію