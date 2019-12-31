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Водії маршруток у Луцьку можуть припиняти рух, якщо хтось не розплатився е-квитком

Водії маршруток у Луцьку можуть припиняти рух, якщо хтось не розплатився е-квитком
Водії луцьких маршруток та тролейбусів мають право просто зупинити транспортний засіб у випадку, якщо хтось не оплачує проїзд е-квитком.

Про це йшлося учора, 20 лютого, під час наради за участю представників управління транспорту та зв’язку, перевізників та оператора електронних систем щодо дотримання чинного законодавства та рішень виконавчого комітету щодо автоматизованої системи обліку оплати проїзду, повідомляє пресслужба мерії.

Зокрема, в управлінні транспорту та зв’язку зазначають, що законом України «Про автомобільний транспорт» визначено:

- Стаття 35. Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

- Стаття 39. Для пасажира документом, на підставі якого виконуються пасажирські перевезення, в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду є електронний квиток та документи для пільгового проїзду;

- Стаття 41. Пасажир зобов'язаний в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду зареєструвати електронний квиток;

- Стаття 42. Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром, який в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду вважається укладеним з моменту реєстрації електронного квитка.

Інформують також, що правилами користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у Луцьку визначено, що право на проїзд надає електронний квиток після реєстрації в АСООП, та право на проїзд у транспортних засобах особам, що користуються пільгою (повною або частковою), дає персоніфікований електронний квиток після реєстрації в АСООП при наявності відповідного посвідчення.

За результатами наради дали доручення перевізникам посилити контроль за дотриманням вимог щодо використання електронних квитків. Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено, що керівник перевізника, його заступники та контролери мають право накладати адміністративні стягнення.

Правилами користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у м. Луцьку визначають повноваження перевізника, водія, контролера та пасажира, а саме: перевізник вправі зупиняти перевезення транспортними засобами чи на окремому маршруті (маршрутах) у разі виявлення фактів неоплати проїзду; водій має право зупинити транспортний засіб у випадку порушення пасажиром або групою пасажирів цих Правил; працівник перевізника (контролер) зобов'язаний у разі відмови пасажира від реєстрації проїзду звернутись до водія, щоб той зупинив транспортний засіб; пасажир повинен одразу ж після входу у транспортний засіб зареєструвати електронний квиток.



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Теги: маршрутки, е-квиток, тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 1
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водій має право зупинити транспортний засіб у випадку порушення пасажиром або групою пасажирів цих Правил. Що потім; інші пасажири оплатили поїздку. Який вихід?
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