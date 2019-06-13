У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА – проти її перейменування
Сьогодні, 10:16
У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА проти її перейменування на провулок Черешневий.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.
Депутат Микола Федік нагадав, що на провулок Черешневий перейменували Червоноармійську. Виявилося, що помилково тоді перейменували й частину вулиці Героїв УПА.
«Провулок невеликий, але всі мешканці виступили за повернення до назви Героїв УПА», - відзначив він. Утім, нумерація будинків усе ж залишиться зміненою.
Тож на засідання сесії міської ради підготують відповідний проєкт рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.
Депутат Микола Федік нагадав, що на провулок Черешневий перейменували Червоноармійську. Виявилося, що помилково тоді перейменували й частину вулиці Героїв УПА.
«Провулок невеликий, але всі мешканці виступили за повернення до назви Героїв УПА», - відзначив він. Утім, нумерація будинків усе ж залишиться зміненою.
Тож на засідання сесії міської ради підготують відповідний проєкт рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку можуть припинити перейменування вулиць
Сьогодні, 10:28
На Рівненщині в гаражі вщент згорів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:24
У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА – проти її перейменування
Сьогодні, 10:16
Медіа