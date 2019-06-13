У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА проти її перейменування на провулок Черешневий.Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.Депутатнагадав, що на провулок Черешневий перейменували Червоноармійську. Виявилося, що помилково тоді перейменували й частину вулиці Героїв УПА.«Провулок невеликий, але всі мешканці виступили за повернення до назви Героїв УПА», - відзначив він. Утім, нумерація будинків усе ж залишиться зміненою.Тож на засідання сесії міської ради підготують відповідний проєкт рішення.