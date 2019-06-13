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У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА – проти її перейменування

У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА – проти її перейменування
У Луцьку мешканці вулиці Героїв УПА проти її перейменування на провулок Черешневий.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.

Депутат Микола Федік нагадав, що на провулок Черешневий перейменували Червоноармійську. Виявилося, що помилково тоді перейменували й частину вулиці Героїв УПА.

«Провулок невеликий, але всі мешканці виступили за повернення до назви Героїв УПА», - відзначив він. Утім, нумерація будинків усе ж залишиться зміненою.

Тож на засідання сесії міської ради підготують відповідний проєкт рішення.




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Теги: Героїв УПА, вулиця, перейменування
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