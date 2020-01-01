Куди піти та що подивитися в кіно на вихідних у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 21 – 23 лютого
Сьогодні, 11:00
Організатори заходів у Луцьку підготували дещо незвичайну програму для місцевих та гостей обласного центру Волині, тож кожен зможе знайти щось особливе для себе. Можна провести круто час із друзями або ж відпочити з родиною.
Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 21 лютого
Подія: Eco Side
Тип заходу: Тренінг
Місце: Молодіжний центр YouthCфера (вул. Винниченка, 67 | 6 поверх)
Коли: 18:00
Що обіцяють: Подія для тих, кому не байдужа доля планети та для тих, кого хвилюють екологічні проблеми і хто хоче змін не лише на словах, але й на практиці. На заході учасники матимуть можливість детально дізнатись про екологічну ситуацію, як і в Україні, так і в цілому світі, дізнаються про альтернативи, які можуть змінити ситуацію.
Реєстрація за посиланням.
Подія: Майстер-клас із живопису для дорослих «Cats»
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Художня студія «Барва» проспект Волі, 27, 3-й поверх.
Коли: 18:00
Що обіцяють: Художня студія «Барва» 21 лютого у п’ятницю 18.00 год. проведе довгоочікуваний майстер-клас із живопису для дорослих, де будуть малювати своїх домашніх улюбленців.
Писатимуть акриловими фарбами на полотні. Всі матеріали надаються. Тривалість 3 год.
Вартість 350 грн. Обов'язковий запис за телефоном 0666949599 і передоплата 200 грн на картку Приватбанк 5363542305934904 Миселюк. І Ю.
Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла. Зал №2
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Коли: 21:30
Що обіцяють: У п’ятницю в «Майдані» організовують запальні танці і круту вечірку під живу музику у виконанні культового гурту. Бронь столиків: 050 100 2751.
Подія: Концерт у пабі «ЛучеСк»
Тип заходу: Концерт
Місце: Лучеськ Паб Луцьк
Коли: 18:00
Що обіцяють: Для тих, хто давно не чув гурт «NEGODA», є можливість зробити це у вечір п’ятниці у Лучеськ Пабі. Круто провести час разом з друзями чи родиною пропонують організатори і запрошують усіх охочих долучитися до крутої події.
Подія: Майстер-клас для дітей іграшка «Діно»
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення "Єврошопу")
Коли: 18:00
Що обіцяють: Запрошують дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної м'якої іграшки. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.
Обов'язковий попередній запис за тел/viber 066 694 95 99.
Субота, 22 лютого
Подія: «Апокрифи»
Тип заходу: Вистава
Місце: ГаРмИдЕр. 56, вул. Ковельська, Луцьк, Україна, Луцьк, 43016
Коли: : вул. Ковельська, 56, культурно-мистецький центр "Красне".
Що обіцяють: 22 лютого о 18:00 театр «ГаРмИдЕр» запрошує на виставу «Апокрифи». Це триптих із творів Лесі Українки «Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?» і «На полі крові». Театр присвячує показ річниці від дня народження Лесі Українки. У виставі поєднано три неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа. Маловідомі та неймовірно потужні тексти Лесі, лаконічно-сакральне сценічне прочитання, занурення публіки у простір подій та проникливі акторські роботи просто зобов’язують відвідати виставу. Квиток: 50 грн.
Режисер-постановник: Руслана Порицька. Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана Бречко.
Подія: Допрем’єрний показ фільму «Черкаси» в кінотеатрі PremierCity
Тип заходу: Показ фільму
Місце: PremierCity
Коли: 17:00
Що обіцяють: 22 лютого о 17:00 відбудеться масштабна подія в кінотеатрі PremierCity - допрем'єрний показ воєнної драми «Черкаси», заснованої на реальних подіях весни 2014 року!
⠀
На заході можна буде зустрітися та особисто поспілкуватися з творчою групою фільму:
- Актори - Дмитро Сова та Євген Ламах;
- Промо-продюсер - Дмитро Майстренко;
- Продюсер - Ірина Клименко.
⠀
Опис фільму: Ця історія трапилась у лютому 2014 року, в не кращі часи історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності в Києві корабель "Черкаси" заблокували затоплені сусідні судна. Наші кораблі один за одним переходять на сторону ворога, але тільки не "Черкаси". Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, Батьківщини, від ворога, який почав окуповувати нашу країну частину за частиною.
⠀
План заходу: 17:00 - початок заходу, фотосесія; 17:30 - перегляд фільму; 19:10 - пресконференція.
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Подія: Лесині ЛИСТИ мистецька година
Тип заходу: Мистецька година
Місце: Палац культури міста Луцька
Коли: 13:00
Що обіцяють: 22 лютого о 13.00 у Палаці культури міста Луцька відбудеться мистецька година «Лесині листи» за участі зразкової аматорської театральної студії "Бешкетники" та «Паперової майстерні Олесі Іщук». Передуватиме творчому заходу майстер-клас з виготовлення листів з доповненою реальністю, де кожен учасник зможе сам виготовити лист в якому втілити та розкрити ідею обраного твору.
Неділя, 23 лютого
Подія: 3 роки «ДогориДриґом»
Тип заходу: Вистава
Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, Луцьк
Коли: 12:00
Що обіцяють: Драма-фантазія для школярів та дорослих «Морське» за мотивами п’єси Людмили Тимошенко «Якось у Морському» | театральна майстерня «ДогориДриґом» (м. Луцьк)
вхід: благодійний внесок
16:00 | Казка для малих дітей та великих дорослих «Пан Лампа», Маліна Пшеслюга | театральна майстерня «ДогориДриґом» (м. Луцьк)
вхід: благодійний внесок.
Подія: 23/02 Відкритий мікрофон: Stand up в Цитрі v.3
Тип заходу: Відкритий мікрофон
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Коли: 19:30
Що обіцяють: Вільний мікрофон повертається в Цитру. 23 лютого понад 10 коміків будуть змагатись за головний приз вечірки 2000 грн. Суддями будуть глядачі. Вони визначать найсмішнішого та найдотепнішого жартівника вечора, який і забере грошовий приз.
Вхід 100 грн. Довідка 050-8802-555.
21 лютого – 23 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Поклик пращурів
Жанр: Пригоди, драма, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 12:10; 14:10; 16:10; 18:10; 20:10
Про що фільм: Що буде, якщо розбещеного домашнього пса, який звик до клімату теплої Каліфорнії, перевезти в холодну і жорстоку Аляску, та й ще за часів "золотої лихоманки" 80-их років XIX століття? Ніхто не знає, але саме така історія трапилася з Баком. Його спокійне домашнє життя змінили докорінно, коли відправили пса в Аляску. Але там він познайомився з людиною, яка стала для нього справжнім другом - чоловіка звали Джон Торнтон.
Фільм: Пухнасті бешкетники
Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 12:20; 15:45
Про що фільм: Принцеса Латте - завжди веселий безстрашний їжачок, вона постійно втягує свого найкращого друга - боязкого білченятка Хрума у різноманітні пригоди. Чи зможуть вони викрасти магічний камінь води з-під носа страшного ведмедя, чи зможуть обдурити хитрих вовків та чи врятують рідний ліс від засухи?
Фільм: Річард Джуелл
Жанр: Біографія, детектив, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 21:00
Про що фільм: Річард Джуелл - це звичайний американський чоловік, що працював охоронцем на Олімпіаді 1996 року в Атланті, США. В один вечір біля лавочки в парку Річард побачив підозрілий рюкзак, який просто розпирало від вибухівки. Але він не розгубився і став ініціатором евакуації, так що завдяки йому тисячі людей врятували свої життя. Річард став справжнім героєм всієї країни, але так тривало недовго. ФБР, а що ще гірше, ЗМІ почали підозрювати Річарда в тому, що саме він був організатором теракту. Агенти вважають його головним підозрюваним, а журналісти просто чіпляються за все підряд, щоб облити брудом охоронця. Їм нескладно зруйнувати життя хлопця, навіть якщо це не він заклав бомбу. Пора дізнатися правду.
Фільм: Перекладачі
Жанр: Трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 19:40
Про що фільм: Ізольовані в розкішному будинку без можливості контакту із зовнішнім світом, дев’ять перекладачів зібралися, щоб перевести останній том одного з найбільших шедеврів в світовій літературі. Але коли перші десять сторінок роману публікуються в інтернеті, і хакер погрожує викласти решту, якщо йому не заплатять колосальний викуп, виникає одне питання: звідки відбувся витік інформації?
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Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 21 лютого
Подія: Eco Side
Тип заходу: Тренінг
Місце: Молодіжний центр YouthCфера (вул. Винниченка, 67 | 6 поверх)
Коли: 18:00
Що обіцяють: Подія для тих, кому не байдужа доля планети та для тих, кого хвилюють екологічні проблеми і хто хоче змін не лише на словах, але й на практиці. На заході учасники матимуть можливість детально дізнатись про екологічну ситуацію, як і в Україні, так і в цілому світі, дізнаються про альтернативи, які можуть змінити ситуацію.
Реєстрація за посиланням.
Подія: Майстер-клас із живопису для дорослих «Cats»
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Художня студія «Барва» проспект Волі, 27, 3-й поверх.
Коли: 18:00
Що обіцяють: Художня студія «Барва» 21 лютого у п’ятницю 18.00 год. проведе довгоочікуваний майстер-клас із живопису для дорослих, де будуть малювати своїх домашніх улюбленців.
Писатимуть акриловими фарбами на полотні. Всі матеріали надаються. Тривалість 3 год.
Вартість 350 грн. Обов'язковий запис за телефоном 0666949599 і передоплата 200 грн на картку Приватбанк 5363542305934904 Миселюк. І Ю.
Подія: Чорні Черешні. Вечір музики для душі і тіла. Зал №2
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Коли: 21:30
Що обіцяють: У п’ятницю в «Майдані» організовують запальні танці і круту вечірку під живу музику у виконанні культового гурту. Бронь столиків: 050 100 2751.
Подія: Концерт у пабі «ЛучеСк»
Тип заходу: Концерт
Місце: Лучеськ Паб Луцьк
Коли: 18:00
Що обіцяють: Для тих, хто давно не чув гурт «NEGODA», є можливість зробити це у вечір п’ятниці у Лучеськ Пабі. Круто провести час разом з друзями чи родиною пропонують організатори і запрошують усіх охочих долучитися до крутої події.
Подія: Майстер-клас для дітей іграшка «Діно»
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення "Єврошопу")
Коли: 18:00
Що обіцяють: Запрошують дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної м'якої іграшки. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.
Обов'язковий попередній запис за тел/viber 066 694 95 99.
Субота, 22 лютого
Подія: «Апокрифи»
Тип заходу: Вистава
Місце: ГаРмИдЕр. 56, вул. Ковельська, Луцьк, Україна, Луцьк, 43016
Коли: : вул. Ковельська, 56, культурно-мистецький центр "Красне".
Що обіцяють: 22 лютого о 18:00 театр «ГаРмИдЕр» запрошує на виставу «Апокрифи». Це триптих із творів Лесі Українки «Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?» і «На полі крові». Театр присвячує показ річниці від дня народження Лесі Українки. У виставі поєднано три неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа. Маловідомі та неймовірно потужні тексти Лесі, лаконічно-сакральне сценічне прочитання, занурення публіки у простір подій та проникливі акторські роботи просто зобов’язують відвідати виставу. Квиток: 50 грн.
Режисер-постановник: Руслана Порицька. Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана Бречко.
Подія: Допрем’єрний показ фільму «Черкаси» в кінотеатрі PremierCity
Тип заходу: Показ фільму
Місце: PremierCity
Коли: 17:00
Що обіцяють: 22 лютого о 17:00 відбудеться масштабна подія в кінотеатрі PremierCity - допрем'єрний показ воєнної драми «Черкаси», заснованої на реальних подіях весни 2014 року!
⠀
На заході можна буде зустрітися та особисто поспілкуватися з творчою групою фільму:
- Актори - Дмитро Сова та Євген Ламах;
- Промо-продюсер - Дмитро Майстренко;
- Продюсер - Ірина Клименко.
⠀
Опис фільму: Ця історія трапилась у лютому 2014 року, в не кращі часи історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності в Києві корабель "Черкаси" заблокували затоплені сусідні судна. Наші кораблі один за одним переходять на сторону ворога, але тільки не "Черкаси". Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, Батьківщини, від ворога, який почав окуповувати нашу країну частину за частиною.
⠀
План заходу: 17:00 - початок заходу, фотосесія; 17:30 - перегляд фільму; 19:10 - пресконференція.
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Подія: Лесині ЛИСТИ мистецька година
Тип заходу: Мистецька година
Місце: Палац культури міста Луцька
Коли: 13:00
Що обіцяють: 22 лютого о 13.00 у Палаці культури міста Луцька відбудеться мистецька година «Лесині листи» за участі зразкової аматорської театральної студії "Бешкетники" та «Паперової майстерні Олесі Іщук». Передуватиме творчому заходу майстер-клас з виготовлення листів з доповненою реальністю, де кожен учасник зможе сам виготовити лист в якому втілити та розкрити ідею обраного твору.
Неділя, 23 лютого
Подія: 3 роки «ДогориДриґом»
Тип заходу: Вистава
Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, Луцьк
Коли: 12:00
Що обіцяють: Драма-фантазія для школярів та дорослих «Морське» за мотивами п’єси Людмили Тимошенко «Якось у Морському» | театральна майстерня «ДогориДриґом» (м. Луцьк)
вхід: благодійний внесок
16:00 | Казка для малих дітей та великих дорослих «Пан Лампа», Маліна Пшеслюга | театральна майстерня «ДогориДриґом» (м. Луцьк)
вхід: благодійний внесок.
Подія: 23/02 Відкритий мікрофон: Stand up в Цитрі v.3
Тип заходу: Відкритий мікрофон
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Коли: 19:30
Що обіцяють: Вільний мікрофон повертається в Цитру. 23 лютого понад 10 коміків будуть змагатись за головний приз вечірки 2000 грн. Суддями будуть глядачі. Вони визначать найсмішнішого та найдотепнішого жартівника вечора, який і забере грошовий приз.
Вхід 100 грн. Довідка 050-8802-555.
21 лютого – 23 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Поклик пращурів
Жанр: Пригоди, драма, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10; 12:10; 14:10; 16:10; 18:10; 20:10
Про що фільм: Що буде, якщо розбещеного домашнього пса, який звик до клімату теплої Каліфорнії, перевезти в холодну і жорстоку Аляску, та й ще за часів "золотої лихоманки" 80-их років XIX століття? Ніхто не знає, але саме така історія трапилася з Баком. Його спокійне домашнє життя змінили докорінно, коли відправили пса в Аляску. Але там він познайомився з людиною, яка стала для нього справжнім другом - чоловіка звали Джон Торнтон.
Фільм: Пухнасті бешкетники
Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:20; 12:20; 15:45
Про що фільм: Принцеса Латте - завжди веселий безстрашний їжачок, вона постійно втягує свого найкращого друга - боязкого білченятка Хрума у різноманітні пригоди. Чи зможуть вони викрасти магічний камінь води з-під носа страшного ведмедя, чи зможуть обдурити хитрих вовків та чи врятують рідний ліс від засухи?
Фільм: Річард Джуелл
Жанр: Біографія, детектив, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 21:00
Про що фільм: Річард Джуелл - це звичайний американський чоловік, що працював охоронцем на Олімпіаді 1996 року в Атланті, США. В один вечір біля лавочки в парку Річард побачив підозрілий рюкзак, який просто розпирало від вибухівки. Але він не розгубився і став ініціатором евакуації, так що завдяки йому тисячі людей врятували свої життя. Річард став справжнім героєм всієї країни, але так тривало недовго. ФБР, а що ще гірше, ЗМІ почали підозрювати Річарда в тому, що саме він був організатором теракту. Агенти вважають його головним підозрюваним, а журналісти просто чіпляються за все підряд, щоб облити брудом охоронця. Їм нескладно зруйнувати життя хлопця, навіть якщо це не він заклав бомбу. Пора дізнатися правду.
Фільм: Перекладачі
Жанр: Трилер
Місце: «Premier City»
Початок: 19:40
Про що фільм: Ізольовані в розкішному будинку без можливості контакту із зовнішнім світом, дев’ять перекладачів зібралися, щоб перевести останній том одного з найбільших шедеврів в світовій літературі. Але коли перші десять сторінок роману публікуються в інтернеті, і хакер погрожує викласти решту, якщо йому не заплатять колосальний викуп, виникає одне питання: звідки відбувся витік інформації?
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