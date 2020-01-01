Куди піти та що подивитися в кіно на вихідних у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 21 – 23 лютого

Організатори заходів у Луцьку підготували дещо незвичайну програму для місцевих та гостей обласного центру Волині, тож кожен зможе знайти щось особливе для себе. Можна провести круто час із друзями або ж відпочити з родиною.пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Молодіжний центр YouthCфера (вул. Винниченка, 67 | 6 поверх)Коли: 18:00Що обіцяють: Подія для тих, кому не байдужа доля планети та для тих, кого хвилюють екологічні проблеми і хто хоче змін не лише на словах, але й на практиці. На заході учасники матимуть можливість детально дізнатись про екологічну ситуацію, як і в Україні, так і в цілому світі, дізнаються про альтернативи, які можуть змінити ситуацію.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва» проспект Волі, 27, 3-й поверх.Коли: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» 21 лютого у п’ятницю 18.00 год. проведе довгоочікуваний майстер-клас із живопису для дорослих, де будуть малювати своїх домашніх улюбленців.Писатимуть акриловими фарбами на полотні. Всі матеріали надаються. Тривалість 3 год.Вартість 350 грн. Обов'язковий запис за телефоном 0666949599 і передоплата 200 грн на картку Приватбанк 5363542305934904 Миселюк. І Ю.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanКоли: 21:30Що обіцяють: У п’ятницю в «Майдані» організовують запальні танці і круту вечірку під живу музику у виконанні культового гурту. Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Лучеськ Паб ЛуцькКоли: 18:00Що обіцяють: Для тих, хто давно не чув гурт «NEGODA», є можливість зробити це у вечір п’ятниці у Лучеськ Пабі. Круто провести час разом з друзями чи родиною пропонують організатори і запрошують усіх охочих долучитися до крутої події.Подія:Тип заходу: майстер-класМісце: Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення "Єврошопу")Коли: 18:00Що обіцяють: Запрошують дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної м'якої іграшки. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.Обов'язковий попередній запис за тел/viber 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: ГаРмИдЕр. 56, вул. Ковельська, Луцьк, Україна, Луцьк, 43016Коли: : вул. Ковельська, 56, культурно-мистецький центр "Красне".Що обіцяють: 22 лютого о 18:00 театр «ГаРмИдЕр» запрошує на виставу «Апокрифи». Це триптих із творів Лесі Українки «Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?» і «На полі крові». Театр присвячує показ річниці від дня народження Лесі Українки. У виставі поєднано три неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа. Маловідомі та неймовірно потужні тексти Лесі, лаконічно-сакральне сценічне прочитання, занурення публіки у простір подій та проникливі акторські роботи просто зобов’язують відвідати виставу. Квиток: 50 грн.Режисер-постановник: Руслана Порицька. Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана Бречко.Подія:Тип заходу: Показ фільмуМісце: PremierCityКоли: 17:00Що обіцяють: 22 лютого о 17:00 відбудеться масштабна подія в кінотеатрі PremierCity - допрем'єрний показ воєнної драми «Черкаси», заснованої на реальних подіях весни 2014 року!На заході можна буде зустрітися та особисто поспілкуватися з творчою групою фільму:- Актори - Дмитро Сова та Євген Ламах;- Промо-продюсер - Дмитро Майстренко;- Продюсер - Ірина Клименко.Опис фільму: Ця історія трапилась у лютому 2014 року, в не кращі часи історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності в Києві корабель "Черкаси" заблокували затоплені сусідні судна. Наші кораблі один за одним переходять на сторону ворога, але тільки не "Черкаси". Весь екіпаж стоїть на захисті своєї честі, Батьківщини, від ворога, який почав окуповувати нашу країну частину за частиною.План заходу: 17:00 - початок заходу, фотосесія; 17:30 - перегляд фільму; 19:10 - пресконференція.Деталі за телефоном: 067 334 50 88.Подія:Тип заходу: Мистецька годинаМісце: Палац культури міста ЛуцькаКоли: 13:00Що обіцяють: 22 лютого о 13.00 у Палаці культури міста Луцька відбудеться мистецька година «Лесині листи» за участі зразкової аматорської театральної студії "Бешкетники" та «Паперової майстерні Олесі Іщук». Передуватиме творчому заходу майстер-клас з виготовлення листів з доповненою реальністю, де кожен учасник зможе сам виготовити лист в якому втілити та розкрити ідею обраного твору.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, ЛуцькКоли: 12:00Що обіцяють: Драма-фантазія для школярів та дорослих «Морське» за мотивами п’єси Людмили Тимошенко «Якось у Морському» | театральна майстерня «ДогориДриґом» (м. Луцьк)вхід: благодійний внесок16:00 | Казка для малих дітей та великих дорослих «Пан Лампа», Маліна Пшеслюга | театральна майстерня «ДогориДриґом» (м. Луцьк)вхід: благодійний внесок.Подія:Тип заходу: Відкритий мікрофонМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 19:30Що обіцяють: Вільний мікрофон повертається в Цитру. 23 лютого понад 10 коміків будуть змагатись за головний приз вечірки 2000 грн. Суддями будуть глядачі. Вони визначать найсмішнішого та найдотепнішого жартівника вечора, який і забере грошовий приз.Вхід 100 грн. Довідка 050-8802-555.Фільм:Жанр: Пригоди, драма, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10; 12:10; 14:10; 16:10; 18:10; 20:10Про що фільм: Що буде, якщо розбещеного домашнього пса, який звик до клімату теплої Каліфорнії, перевезти в холодну і жорстоку Аляску, та й ще за часів "золотої лихоманки" 80-их років XIX століття? Ніхто не знає, але саме така історія трапилася з Баком. Його спокійне домашнє життя змінили докорінно, коли відправили пса в Аляску. Але там він познайомився з людиною, яка стала для нього справжнім другом - чоловіка звали Джон Торнтон.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:20; 12:20; 15:45Про що фільм: Принцеса Латте - завжди веселий безстрашний їжачок, вона постійно втягує свого найкращого друга - боязкого білченятка Хрума у різноманітні пригоди. Чи зможуть вони викрасти магічний камінь води з-під носа страшного ведмедя, чи зможуть обдурити хитрих вовків та чи врятують рідний ліс від засухи?Фільм:Жанр: Біографія, детектив, драмаМісце: «Premier City»Початок: 21:00Про що фільм: Річард Джуелл - це звичайний американський чоловік, що працював охоронцем на Олімпіаді 1996 року в Атланті, США. В один вечір біля лавочки в парку Річард побачив підозрілий рюкзак, який просто розпирало від вибухівки. Але він не розгубився і став ініціатором евакуації, так що завдяки йому тисячі людей врятували свої життя. Річард став справжнім героєм всієї країни, але так тривало недовго. ФБР, а що ще гірше, ЗМІ почали підозрювати Річарда в тому, що саме він був організатором теракту. Агенти вважають його головним підозрюваним, а журналісти просто чіпляються за все підряд, щоб облити брудом охоронця. Їм нескладно зруйнувати життя хлопця, навіть якщо це не він заклав бомбу. Пора дізнатися правду.Фільм:Жанр: ТрилерМісце: «Premier City»Початок: 19:40Про що фільм: Ізольовані в розкішному будинку без можливості контакту із зовнішнім світом, дев’ять перекладачів зібралися, щоб перевести останній том одного з найбільших шедеврів в світовій літературі. Але коли перші десять сторінок роману публікуються в інтернеті, і хакер погрожує викласти решту, якщо йому не заплатять колосальний викуп, виникає одне питання: звідки відбувся витік інформації?