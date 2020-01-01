На Рівненщині в гаражі вщент згорів автомобіль. ФОТО

У місті Дубно рятувальники гасили пожежу в авто, яке горіло у гаражі.Так, 20 лютого о 21:23 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в гаражі житлового будинку на вулиці Чорновола, пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.Прибувши за вказаною адресою вогнеборці встановили, що горить легковий автомобіль Audi 80 в гаражі. Через сильне полум'я існувала загроза поширення вогню у середину будинку. На гасіння бійці ДСНС подали водяний та пінний стволи. О 21:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:22 повністю ліквідувати.Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль та речі домашнього вжитку, що були в гаражі.А також врятовали житловий будинок. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі не має. Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюється. До гасіння було залучено дві одиниці техніки ДСНС та восьмеро рятувальників. На місці події також працювали поліцейські, газова та електро служби.