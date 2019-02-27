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Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана

Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана
У Луцьку мешканці вулиці Федорова виступають проти її перейменування.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.

Голова комісії Микола Федік зауважив, що проти перейменування виступає частина мешканців Федорова. Зокрема, лучани назбирали близько 40 підписів. Однак, за словами Миколи Федіка, законодавства щодо «декомунізації» потрібно дотримуватися і вулиця Федорова підлягає перейменуванню.

Також голова комісії нагадав, що раніше депутати не погодили перейменування вулиці Федорова на вулицю Воїнів-добровольців.

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Теги: Федорова, луцьк, перейменування, декомунізація
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Коментарі 1
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Перейменовувати треба на вулицю Цейка, там знаходиться знаменита 25 школа
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