Лучани хочуть жити на вулиці, названій на честь комуністичного партизана

У Луцьку мешканці вулиці Федорова виступають проти її перейменування.Про це йшлося у п’ятницю, 21 лютого, під час комісії міської ради з питань перейменування назв вулиць.Голова комісіїзауважив, що проти перейменування виступає частина мешканців Федорова. Зокрема, лучани назбирали близько 40 підписів. Однак, за словами Миколи Федіка, законодавства щодо «декомунізації» потрібно дотримуватися і вулиця Федорова підлягає перейменуванню.Також голова комісії нагадав, що раніше депутати не погодили перейменування вулиці Федорова на вулицю Воїнів-добровольців.