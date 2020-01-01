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На Волині фотопастка зафіксувала рідкісну тварину. ФОТО

На Волині фотопастка зафіксувала рідкісну тварину. ФОТО
У Черемському заповіднику, що знаходиться у Маневицькому районі, фотопастка зафіксувала тварину із Червоної книги України – лося.

Про це йдеться на офіційній сторінці Cheremskyi Reserve у Facebook, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

«Ось такий червонокнижний зафіксувала фотопастка у Черемському природному заповіднику, і це дійсно є удачею для науковців, адже не щодня можна побачити такі види неозброєним оком.

Хочемо щиро подякувати громадській організації «Українське товариство охорони птахів» за впровадження на території України міжнародного проекту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних регіонів», – йдеться у дописі.

Зауважують, що працівники заповідника у зимовий період фіксують на території більше 2 десятків цих тварин.

Довідка:

Фотопастка – це камера з можливістю фото і відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики вловлюють рух. Це дозволяє фіксувати присутність і поведінку звірів у природі без участі людини.

На Волині фотопастка зафіксувала рідкісну тварину. ФОТО
На Волині фотопастка зафіксувала рідкісну тварину. ФОТО



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Теги: Червона Книга України, Волинь, фотопастка
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Коментарі 1
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Головне повідомити забули((( назва тварини залишилась загадкою(((
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