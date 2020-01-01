На Волині фотопастка зафіксувала рідкісну тварину. ФОТО
Сьогодні, 10:49
У Черемському заповіднику, що знаходиться у Маневицькому районі, фотопастка зафіксувала тварину із Червоної книги України – лося.
Про це йдеться на офіційній сторінці Cheremskyi Reserve у Facebook, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
«Ось такий червонокнижний зафіксувала фотопастка у Черемському природному заповіднику, і це дійсно є удачею для науковців, адже не щодня можна побачити такі види неозброєним оком.
Хочемо щиро подякувати громадській організації «Українське товариство охорони птахів» за впровадження на території України міжнародного проекту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних регіонів», – йдеться у дописі.
Зауважують, що працівники заповідника у зимовий період фіксують на території більше 2 десятків цих тварин.
Довідка:
Фотопастка – це камера з можливістю фото і відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики вловлюють рух. Це дозволяє фіксувати присутність і поведінку звірів у природі без участі людини.
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Про це йдеться на офіційній сторінці Cheremskyi Reserve у Facebook, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
«Ось такий червонокнижний зафіксувала фотопастка у Черемському природному заповіднику, і це дійсно є удачею для науковців, адже не щодня можна побачити такі види неозброєним оком.
Хочемо щиро подякувати громадській організації «Українське товариство охорони птахів» за впровадження на території України міжнародного проекту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних регіонів», – йдеться у дописі.
Зауважують, що працівники заповідника у зимовий період фіксують на території більше 2 десятків цих тварин.
Довідка:
Фотопастка – це камера з можливістю фото і відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики вловлюють рух. Це дозволяє фіксувати присутність і поведінку звірів у природі без участі людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Головне повідомити забули((( назва тварини залишилась загадкою(((
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