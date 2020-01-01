На Волині фотопастка зафіксувала рідкісну тварину. ФОТО





Про це йдеться на офіційній сторінці Cheremskyi Reserve у Facebook, - повідомляє

«Ось такий червонокнижний зафіксувала фотопастка у Черемському природному заповіднику, і це дійсно є удачею для науковців, адже не щодня можна побачити такі види неозброєним оком.



Хочемо щиро подякувати громадській організації «Українське товариство охорони птахів» за впровадження на території України міжнародного проекту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних регіонів», – йдеться у дописі.



Зауважують, що працівники заповідника у зимовий період фіксують на території більше 2 десятків цих тварин.



Довідка:



Фотопастка – це камера з можливістю фото і відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики вловлюють рух. Це дозволяє фіксувати присутність і поведінку звірів у природі без участі людини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черемському заповіднику, що знаходиться у Маневицькому районі, фотопастка зафіксувала тварину із Червоної книги України – лося.Про це йдеться на офіційній сторінці Cheremskyi Reserve у Facebook, - повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

«Ось такий червонокнижний зафіксувала фотопастка у Черемському природному заповіднику, і це дійсно є удачею для науковців, адже не щодня можна побачити такі види неозброєним оком.Хочемо щиро подякувати громадській організації «Українське товариство охорони птахів» за впровадження на території України міжнародного проекту «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних регіонів», – йдеться у дописі.Зауважують, що працівники заповідника у зимовий період фіксують на території більше 2 десятків цих тварин.Фотопастка – це камера з можливістю фото і відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики вловлюють рух. Це дозволяє фіксувати присутність і поведінку звірів у природі без участі людини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію