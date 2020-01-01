Волонтери закликають зробити подарунок дитині загиблого волинського Героя-«кіборга»

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Діані Грошевій 22 лютого виповниться 9 років. Вона – донька військовослужбовця 80-тої окремої десантно-штурмової бригади. Її тато зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Героя – с. Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудний знак “За оборону Донецького аеропорту”.Діана ходить у другий клас, де їй поки подобається все – і уроки, і вчителька. Розповідаючи про свої захоплення, дівчинка говорить про малювання, а також до вподоби ліпити з пластиліну. Зі шкільних предметів дуже любить читання, письмо та трудове навчання.Разом із молодшим братиком Михайликом вони часто дивляться мультфільми. Та і їх розмаїття є настільки велике, що навіть важко вибрати найулюбленіший. Проте мультфільм "Аліса в задзеркаллі" є фаворитом у Діаночки.Дуже любить дівчинка і домашніх тварин. Удома у них є морська свинка на ім’я Рижик і котик Мурчик – завзятий мишелов, як упіймає мишку, так відразу несе до діток діток, вихваляючись.З майбутньою професією Діанка ще не визначилась. І її вподобання весь час змінюються. Проте наразі вона вдома багато малює і мріє бути художницею.Мама Ніна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, так як має інвалідність ІІІ групи.Зробити сюрприз Діані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/groshev.htmДіана Грошева - 9 років (22.02.2011). Любомльський р-н. Ріст: 140; Розмір взуття: 38.ПРИВАТБАНК 5168 7573 9414 8391 – Грошева Ніна Миколаївна