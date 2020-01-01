Волонтери закликають зробити подарунок дитині загиблого волинського Героя-«кіборга»
Сьогодні, 19:05
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Діані Грошевій 22 лютого виповниться 9 років. Вона – донька військовослужбовця 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Грошева Олександра Івановича. Її тато зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Героя – с. Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудний знак “За оборону Донецького аеропорту”.
Діана ходить у другий клас, де їй поки подобається все – і уроки, і вчителька. Розповідаючи про свої захоплення, дівчинка говорить про малювання, а також до вподоби ліпити з пластиліну. Зі шкільних предметів дуже любить читання, письмо та трудове навчання.
Разом із молодшим братиком Михайликом вони часто дивляться мультфільми. Та і їх розмаїття є настільки велике, що навіть важко вибрати найулюбленіший. Проте мультфільм "Аліса в задзеркаллі" є фаворитом у Діаночки.
Дуже любить дівчинка і домашніх тварин. Удома у них є морська свинка на ім’я Рижик і котик Мурчик – завзятий мишелов, як упіймає мишку, так відразу несе до діток діток, вихваляючись.
З майбутньою професією Діанка ще не визначилась. І її вподобання весь час змінюються. Проте наразі вона вдома багато малює і мріє бути художницею.
Мама Ніна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, так як має інвалідність ІІІ групи.
Зробити сюрприз Діані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/groshev.htm
Інформація для благодійників:Діана Грошева - 9 років (22.02.2011). Любомльський р-н. Ріст: 140; Розмір взуття: 38.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7573 9414 8391 – Грошева Ніна Миколаївна
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Діані Грошевій 22 лютого виповниться 9 років. Вона – донька військовослужбовця 80-тої окремої десантно-штурмової бригади Грошева Олександра Івановича. Її тато зник безвісти у січні 2015 року в Донецькому аеропорту. Військового шукали п’ять місяців, після чого його рідним прийшло гірке сповіщення про те, що його ідентифікували за результатами ДНК-експертизи. Із загиблим 30-річним Олександром прощалися 22 червня у рідному селі Героя – с. Головне, що на Любомльщині. Багатодітний батько посмертно отримав орден “За мужність” ІІІ ступеня та нагрудний знак “За оборону Донецького аеропорту”.
Діана ходить у другий клас, де їй поки подобається все – і уроки, і вчителька. Розповідаючи про свої захоплення, дівчинка говорить про малювання, а також до вподоби ліпити з пластиліну. Зі шкільних предметів дуже любить читання, письмо та трудове навчання.
Разом із молодшим братиком Михайликом вони часто дивляться мультфільми. Та і їх розмаїття є настільки велике, що навіть важко вибрати найулюбленіший. Проте мультфільм "Аліса в задзеркаллі" є фаворитом у Діаночки.
Дуже любить дівчинка і домашніх тварин. Удома у них є морська свинка на ім’я Рижик і котик Мурчик – завзятий мишелов, як упіймає мишку, так відразу несе до діток діток, вихваляючись.
З майбутньою професією Діанка ще не визначилась. І її вподобання весь час змінюються. Проте наразі вона вдома багато малює і мріє бути художницею.
Мама Ніна розповідає, що частину державної допомоги по втраті годувальника вона отримала, живе на пенсію, так як має інвалідність ІІІ групи.
Зробити сюрприз Діані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/groshev.htm
Інформація для благодійників:Діана Грошева - 9 років (22.02.2011). Любомльський р-н. Ріст: 140; Розмір взуття: 38.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7573 9414 8391 – Грошева Ніна Миколаївна
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