На хабарі «погорів» посадовець, який мав очолити Волинський держгеокадастр
Сьогодні, 11:12
Правоохоронці викрили на хабарі на суму 3700 доларів США начальника одного із міжрайонних відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та сільського голову.
Як стало відомо ІА "Конкурент" з власних джерел, йдеться про начальника міжрайонного управління у Ківерцівському та Рожищенському районах Держгеокадастру Левчика Ігоря Олексійовича.
Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost вчора, 20 лютого, стало відомо, на хабарі спіймали голову Копилівської сільської ради на Маневиччині Костянтина Давидюка..
Зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відомо, що днем раніше оприлюднили результати конкурсу, згідно з якими Ігор Левчик мав би очолити Волинський держгеокадастр.
Що відомо про Ігоря Левчика
Левчик Ігор Олексійович народився 4 травня 1976 року.
Згідно з декларацією про доходи, в Ігоря Левчика є дружина та двоє дітей. Він володіє чотирьма земельними ділянками в Маневицькому районі, ще двома ділянками володіє його дружина. Також у власності подружжя є дві квартири у Ківерцях і Маневичах та гараж.
Їздить Ігор Левчик, якщо вірити його декларації, на автомобілі ЗАЗ 2009 року випуску.
Що відомо про Костянтина Давидюка
Давидюк Костянтин Степанович народився у 1961 році. Має вищу освіту. З 2010 року обирався на посаду Копилівського сільського голови.
Згідно з декларацією про доходи має земельну ділянку і будинок у селі Копилля Маневицького району. Його ж дружина має Daewoo Lanos 2010 року випуску.
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Як стало відомо ІА "Конкурент" з власних джерел, йдеться про начальника міжрайонного управління у Ківерцівському та Рожищенському районах Держгеокадастру Левчика Ігоря Олексійовича.
Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost вчора, 20 лютого, стало відомо, на хабарі спіймали голову Копилівської сільської ради на Маневиччині Костянтина Давидюка..
Зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відомо, що днем раніше оприлюднили результати конкурсу, згідно з якими Ігор Левчик мав би очолити Волинський держгеокадастр.
Що відомо про Ігоря Левчика
Левчик Ігор Олексійович народився 4 травня 1976 року.
Згідно з декларацією про доходи, в Ігоря Левчика є дружина та двоє дітей. Він володіє чотирьма земельними ділянками в Маневицькому районі, ще двома ділянками володіє його дружина. Також у власності подружжя є дві квартири у Ківерцях і Маневичах та гараж.
Їздить Ігор Левчик, якщо вірити його декларації, на автомобілі ЗАЗ 2009 року випуску.
Що відомо про Костянтина Давидюка
Давидюк Костянтин Степанович народився у 1961 році. Має вищу освіту. З 2010 року обирався на посаду Копилівського сільського голови.
Згідно з декларацією про доходи має земельну ділянку і будинок у селі Копилля Маневицького району. Його ж дружина має Daewoo Lanos 2010 року випуску.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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