На хабарі «погорів» посадовець, який мав очолити Волинський держгеокадастр

викрили на хабарі на суму 3700 доларів США начальника одного із міжрайонних відділів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області та сільського голову.



Як стало відомо Левчика Ігоря Олексійовича.



Нагадаємо, з достовірних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost вчора, 20 лютого, стало відомо, Костянтина Давидюка..



Зазначають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відомо, що днем раніше оприлюднили результати конкурсу, згідно з якими Ігор Левчик мав би очолити Волинський держгеокадастр.



Що відомо про Ігоря Левчика



Левчик Ігор Олексійович народився 4 травня 1976 року.



Згідно з декларацією про доходи, в Ігоря Левчика є дружина та двоє дітей. Він володіє чотирьма земельними ділянками в Маневицькому районі, ще двома ділянками володіє його дружина. Також у власності подружжя є дві квартири у Ківерцях і Маневичах та гараж.



Їздить Ігор Левчик, якщо вірити його декларації, на автомобілі ЗАЗ 2009 року випуску.



Що відомо про Костянтина Давидюка



Давидюк Костянтин Степанович народився у 1961 році. Має вищу освіту. З 2010 року обирався на посаду Копилівського сільського голови.



Згідно з декларацією про доходи має земельну ділянку і будинок у селі Копилля Маневицького району. Його ж дружина має Daewoo Lanos 2010 року випуску.















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