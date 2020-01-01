У селі Підгайці автомобіль збив п’яного пішохода

У селі Підгайці Луцького району автомобіль Renault Master збив пішохода.Автопригода сталась 20 лютого близько 9 години ранку по вулиці Східній, - пишеГУНП у Волинській області.За кермом авто перебував 21-річний житель Горохівського району. Водій, рухаючись заднім ходом, наїхав на 49-річного місцевого жителя. Поліцейські попередньо встановили, що пішохід перебував в стані алкогольного сп’яніння.Внаслідок ДТП перехожий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію міської клінічної лікарні.За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.