У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У Луцьку невідомий повідомив про замінування офісного приміщення на проспекті Перемоги, поблизу школи № 5.
Про це інформує Суспільне.
На місці працюють вибухотехніки, поліція, рятувальники. З будівлі евакуювали близько сотні людей.
Станом на 11:10 працівникам дозволили повернутися в офісні приміщення.
Як повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук редакції "Вісник", особу, яка дзвонила, уже встановили. Це житель Ковеля. З ним працюють оперативники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Суспільне.
На місці працюють вибухотехніки, поліція, рятувальники. З будівлі евакуювали близько сотні людей.
Станом на 11:10 працівникам дозволили повернутися в офісні приміщення.
Як повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук редакції "Вісник", особу, яка дзвонила, уже встановили. Це житель Ковеля. З ним працюють оперативники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО
Сьогодні, 11:25
На луцькій автостанції утихомирили ромів-злодюжок
Сьогодні, 11:20
У селі Підгайці автомобіль збив п’яного пішохода
Сьогодні, 11:13
Медіа