У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО





Про це інформує



На місці працюють вибухотехніки, поліція, рятувальники. З будівлі евакуювали близько сотні людей.



Станом на 11:10 працівникам дозволили повернутися в офісні приміщення.



Як повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук редакції "Вісник", особу, яка дзвонила, уже встановили. Це житель Ковеля. З ним працюють оперативники.







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