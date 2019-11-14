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У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО

У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО
У Луцьку невідомий повідомив про замінування офісного приміщення на проспекті Перемоги, поблизу школи № 5.

Про це інформує Суспільне.

На місці працюють вибухотехніки, поліція, рятувальники. З будівлі евакуювали близько сотні людей.

Станом на 11:10 працівникам дозволили повернутися в офісні приміщення.

Як повідомив начальник Луцького відділу поліції Олег Кічук редакції "Вісник", особу, яка дзвонила, уже встановили. Це житель Ковеля. З ним працюють оперативники.

У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування офісного приміщення біля школи №5. ФОТО


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Теги: замінування, Луцьк, 5 школа
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