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У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ воєнної драми «Черкаси»*

У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ воєнної драми «Черкаси»*
У суботу, 22 лютого, в кінотеатрі «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ воєнної кінострічки «Черкаси», заснованої на реальних подіях весни 2014 року.

Про це повідомили в адміністрації закладу.

Про що фільм?

Ця історія трапилась у лютому 2014 року, в не кращі часи історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності корабель «Черкаси» заблокували затоплені сусідні судна у бухті Чорного моря. Українські кораблі один за одним переходили на сторону ворога, але тільки не «Черкаси». Весь екіпаж стояв на захисті своєї честі, Батьківщини, протистояв ворогу, який почав окуповувати нашу країну частина за частиною.

Перед показом кінострічки можна буде поспілкуватися з творчою групою, а саме: акторами - Дмитром Совою та Євгеном Ламахом, промопродюсером - Дмитром Майстренком та продюсером Іриною Клименко.

Квитки на допрем'єрний показ воєнної драми «Черкаси» вже у продажу в касі кінотеатру або за посиланням.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Адреса: ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 3-й поверх

У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ воєнної драми «Черкаси»*


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Теги: фільм, допрем'єрний фільм, ПортСіті
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