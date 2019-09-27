Штормовий вітер та дощ: якою буде погода на вихідні в Україні





Про це Наталія Діденко на сторінці у Facebook.



У неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер.



Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси.



У Києві субота передбачається переважно сухою, у неділю атмосферний фронт "піджене" дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у денні години +5 градусів.



З наступного тижня 24 лютого у Києві, як і в більшості областей України, погода ускладниться - опади та штормовий вітер. В Україну переміститься активний циклон. Він принесе сильні опади і сильний штормовий вітер.



"Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром і всіляким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром", - підрезюмувала синоптик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу в Україні очікується без істотних опадів, проте у неділю у більшості областей - дощ та сильний вітер.Про це повідомляє синоптикна сторінці у Facebook.У неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер.Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси.У Києві субота передбачається переважно сухою, у неділю атмосферний фронт "піджене" дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у денні години +5 градусів.З наступного тижня 24 лютого у Києві, як і в більшості областей України, погода ускладниться - опади та штормовий вітер. В Україну переміститься активний циклон. Він принесе сильні опади і сильний штормовий вітер."Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром і всіляким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром", - підрезюмувала синоптик.

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