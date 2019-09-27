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Штормовий вітер та дощ: якою буде погода на вихідні в Україні

Штормовий вітер та дощ: якою буде погода на вихідні в Україні
У суботу в Україні очікується без істотних опадів, проте у неділю у більшості областей - дощ та сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

У неділю атмосферний фронт зумовить у більшості областей дощ, подекуди мокрий сніг та поривчастий, вже до штормових поривів, вітер.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси.

У Києві субота передбачається переважно сухою, у неділю атмосферний фронт "піджене" дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у денні години +5 градусів.

З наступного тижня 24 лютого у Києві, як і в більшості областей України, погода ускладниться - опади та штормовий вітер. В Україну переміститься активний циклон. Він принесе сильні опади і сильний штормовий вітер.

"Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром і всіляким іншим поетичним метеоявищем, а саме штормовим вітром", - підрезюмувала синоптик.


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Теги: погода на вихідні, Україна, головний синоптик, штормовий вітер
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