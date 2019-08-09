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Судитимуть оперуповноваженого, якого затримали на хабарі 3 тисячі доларів у Луцьку

Судитимуть оперуповноваженого, якого затримали на хабарі 3 тисячі доларів у Луцьку
Оперуповноваженого відділу моніторингу та зонального контролю ДВБ Волинського управління судитимуть за вимагання й одержання 3000 доларів США хабара.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Прокуратура Волинської області затвердила й скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди працівником Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Згодом у ЗМІ стало відомо ім'я хабарника. Ним виявився Віктор Туричколишній працівник кіберполіції.

Правоохоронець вимагав та 21 листопада 2019 року одержав ці кошти від підприємця за не притягнення його до кримінальної відповідальності за нібито протиправну діяльність, пов’язану із обігом криптовалюти.

Нині працівника поліції обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.

З роботи поліцейського звільнили.

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Теги: суд, хабар, працівник департаменту внутрішньої безпеки по, Луцьк
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