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«Що і за скільки у «Там Тамі»: луцька журналістка зняла новий відеоблог*

«Що і за скільки у «Там Тамі»: луцька журналістка зняла новий відеоблог*
Луцька журналістка Ірина Костюк зняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».

Про це повідомляють на сторінці гіпермаркету у фейсбуці.

У новому випуску влогу йдеться про те, які бувають термокружки або маленькі термоси, як їх вибрати та правильно зберігати, щоб смакувати улюбленим гарячим напоєм довше.

Деталі – у відео.



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Теги: Там Там, влог, Ірина Костюк, термокружки
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