«Що і за скільки у «Там Тамі»: луцька журналістка зняла новий відеоблог*
Сьогодні, 13:19
Луцька журналістка Ірина Костюк зняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».
Про це повідомляють на сторінці гіпермаркету у фейсбуці.
У новому випуску влогу йдеться про те, які бувають термокружки або маленькі термоси, як їх вибрати та правильно зберігати, щоб смакувати улюбленим гарячим напоєм довше.
Деталі – у відео.
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Про це повідомляють на сторінці гіпермаркету у фейсбуці.
У новому випуску влогу йдеться про те, які бувають термокружки або маленькі термоси, як їх вибрати та правильно зберігати, щоб смакувати улюбленим гарячим напоєм довше.
Деталі – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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