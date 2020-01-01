«Що і за скільки у «Там Тамі»: луцька журналістка зняла новий відеоблог*

Ірина Костюк зняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».



Про це повідомляють на сторінці гіпермаркету у фейсбуці.



У новому випуску влогу йдеться про те, які бувають термокружки або маленькі термоси, як їх вибрати та правильно зберігати, щоб смакувати улюбленим гарячим напоєм довше.



Деталі – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька журналістказняла відеоблог у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».Про це повідомляють на сторінці гіпермаркету у фейсбуці.У новому випуску влогу йдеться про те, які бувають термокружки або маленькі термоси, як їх вибрати та правильно зберігати, щоб смакувати улюбленим гарячим напоєм довше.Деталі – у відео.

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