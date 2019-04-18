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На Волині активно взялися латати ями на дорогах

На Волині активно взялися латати ями на дорогах
На Волині завдяки сприятливим погодним умовам на дорогах проводять аварійні роботи з ліквідації вибоїн.

21 лютого підрядні підприємства ліквідовують ямковість на ділянках автошляхів Київ-Ковель-Ягодин, Доманове(на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече, Устилуг-Луцьк-Рівне, Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ, Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин, - інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Окрім того, на автошляхах державного значення виконують інші роботи з їх експлуатаційного утримання.

Тож водіїв просять з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, що виникають в місцях проведення аварійних робіт, а також дотримуватись правил дорожнього руху, зважати на знаки обмеження швидкості руху.

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Теги: ремонт, Волинь, дороги
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