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ПриватБанк суттєво знижує кредити на житло*

ПриватБанк суттєво знижує кредити на житло*
ПриватБанк оголосив про значне зниження ставок за всіма програмами кредитування купівлі житла.

Про це інформує пресслужба фінансової установи.

Так, для нерухомості, що купується на вторинному ринку, відсотки знизили до 15,5% річних. Купівля в кредит нового житла на первинному ринку тепер обійдеться ще дешевше, річна ставка на "первинку" сьогодні - 14,9%.

Як повідомив керівник напрямку споживчого кредитування ПриватБанку Віталій Хлопецький, у 2020 році банк планує спрямувати на програму доступного кредитування житла більше 1 млрд грн.

Щомісяця в ПриватБанку купують власну нерухомість понад 200 українських сімей. Програма "Житло в кредит" забезпечує прозорі умови і комфортний сервіс із оформлення та подальшого обслуговування угод, зокрема можливість дострокового погашення кредиту у будь-який момент.

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Теги: іпотека, ПриватБанк, кредит, житло
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