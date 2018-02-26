ПриватБанк суттєво знижує кредити на житло*

ПриватБанк оголосив про значне зниження ставок за всіма програмами кредитування купівлі житла.Про це інформує пресслужба фінансової установи.Так, для нерухомості, що купується на вторинному ринку, відсотки знизили до 15,5% річних. Купівля в кредит нового житла на первинному ринку тепер обійдеться ще дешевше, річна ставка на "первинку" сьогодні - 14,9%.Як повідомив керівник напрямку споживчого кредитування ПриватБанку, у 2020 році банк планує спрямувати на програму доступного кредитування житла більше 1 млрд грн.Щомісяця в ПриватБанку купують власну нерухомість понад 200 українських сімей. Програма "Житло в кредит" забезпечує прозорі умови і комфортний сервіс із оформлення та подальшого обслуговування угод, зокрема можливість дострокового погашення кредиту у будь-який момент.