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У Луцьку в одній із багатоповерхівок «обчистили» три квартири

У Луцьку в одній із багатоповерхівок «обчистили» три квартири
У Луцьку на вулиці Гордіюк, 10 у першому під’їзді на третьому поверсі обікрали три квартири.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини, це сталося вдень 20 лютого, коли більшість людей були на роботі.

За повідомленнями очевидців, двері у квартири відкрили відмичками. Злодії вкрали коштовності та гроші. До слова, на четвертому і п’ятому поверсі вдома були сусіди, але ніхто з них нічого не бачив і не чув.

Зауважують, що нещодавно зламався кодовий замок в дверях під’їзду, тож вони не зачиняються.

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Теги: злодії, Луцьк, квартири
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