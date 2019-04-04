У Луцьку в одній із багатоповерхівок «обчистили» три квартири





Як повідомили



За повідомленнями очевидців, двері у квартири відкрили відмичками. Злодії вкрали коштовності та гроші. До слова, на четвертому і п’ятому поверсі вдома були сусіди, але ніхто з них нічого не бачив і не чув.



Зауважують, що нещодавно зламався кодовий замок в дверях під’їзду, тож вони не зачиняються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гордіюк, 10 у першому під’їзді на третьому поверсі обікрали три квартири.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини , це сталося вдень 20 лютого, коли більшість людей були на роботі.За повідомленнями очевидців, двері у квартири відкрили відмичками. Злодії вкрали коштовності та гроші. До слова, на четвертому і п’ятому поверсі вдома були сусіди, але ніхто з них нічого не бачив і не чув.Зауважують, що нещодавно зламався кодовий замок в дверях під’їзду, тож вони не зачиняються.

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