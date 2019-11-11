«Антитіла» запросили на концерт у Луцьку «підприємця», який звинуватив гурт у крадіжці патенту





«У Луцьку ми давно не були. Був такий доволі великий ажіотаж, тож ми вирішили влаштувати тут два виступи відразу», – розповів соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя під час прес-конференції 21 лютого.



Вокаліст зазначив, що наразі має невеликі проблеми зі здоров’ям, але на якість звуку та програму це не вплине жодним чином через його особливий рецепт лікування, який він вирішив залишити в таємниці.



«Все законно. Жодних наркотиків і алкоголю», – жартує музикант.



Під час концерту глядачі зможуть почути не лише нові композиції, які увійшли до альбому, але й 10 усім відомих треків. Зокрема, зазначають, що не упустять можливості зіграти славнозвісні «Молоком», «Все красиво» та можливо «Дунай», які стали предметом судових тяганин між гуртом та луцьким підприємцем Сергієм Лапковським.



«Це ще один привід Лапковському прийти і послухати, як ми нібито порушуємо його патент», – говорить музикант.







Нагадаємо, Сергій Вусик та Максим Сиволап отримали повістки до суду.



Зважаючи на те, що на жодне засідання суду Сергій Лапковський не з’явився, суд ухвалив рішення залишити позов Лапковського без розгляду і закрив справу, але у свою чергу







10 грудня 2019 року Луцький міськрайонний суд розглядав справу за позовом гурту та проголосив коротке рішення, яким у задоволенні позову відмовив. Згодом пресслужба суду наголосила, що представник позивача та третіх осіб адвокат Ярослав Куц негативно коментував ситуацію, трактуючи прийняте суддею рішення як «недолуге».



26 лютого в Печерському суді міста Києва відбудеться слухання справи проти Мінекономрозвитку, стосовно припинення дії патенту Лапковського. «Антитіла» приїхати туди, на жаль, не зможуть. На засіданні буде присутній адвокат та автор пісень Максим Сиволап. Слідувати буде також і суд проти самого пана Лапковського через незаконне копіювання пісень з диску гурту з метою збагачення.



«Він залучив туди ще й третіх осіб, які робили це нібито не в комерційних цілях. Ми взагалі припускаємо, що затіяв цю всю історію не він, а став звичайним виконавцем. Навіть на суді на Волині заявляв, що має бізнес-партнерів», – говорять музиканти.







Зазначимо, що програма концертів розрахована на 2,5 години, а опісля кожного з виступів музиканти обіцяють вийти на фотографування до своїх слухачів.



«Ми розуміємо, чого люди чекають і саме це ми їм і хочемо дати. А люди чекають справжнього живого виконання, тієї енергетики, де не отримати в жодному іншому місці та якісного звуку», – каже Тарас Тополя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український рок-гурт «Антитіла» приїхав до Луцька у рамках свого сольного туру «Hello 2020», що триватиме близько двох тижнів і охопить двадцять виступів. Першою локацією для старту обрали обласний центр Волині, де 21 лютого влаштують аж два концерти поспіль.«У Луцьку ми давно не були. Був такий доволі великий ажіотаж, тож ми вирішили влаштувати тут два виступи відразу», – розповів соліст гурту «Антитіла»під час прес-конференції 21 лютого.Вокаліст зазначив, що наразі має невеликі проблеми зі здоров’ям, але на якість звуку та програму це не вплине жодним чином через його особливий рецепт лікування, який він вирішив залишити в таємниці.«Все законно. Жодних наркотиків і алкоголю», – жартує музикант.Під час концерту глядачі зможуть почути не лише нові композиції, які увійшли до альбому, але й 10 усім відомих треків. Зокрема, зазначають, що не упустять можливості зіграти славнозвісні «Молоком», «Все красиво» та можливо «Дунай», які стали предметом судових тяганин між гуртом та луцьким підприємцем«Це ще один привід Лапковському прийти і послухати, як ми нібито порушуємо його патент», – говорить музикант.Нагадаємо, що взимку 2019 року Сергій Лапковський подав до суду на «Антитіла» і звинуватив гурт у тому, що вони нібито використали у своїх композиціях «Дунай», «Молоком» та «Все красиво» запатентовану ним корисну модель №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції» і вимагав від гурту компенсацію на суму мільйон гривень. Тоді автори пісень гурту – Тарас Тополя,таотримали повістки до суду.Зважаючи на те, що на жодне засідання суду Сергій Лапковський не з’явився, суд ухвалив рішення залишити позов Лапковського без розгляду і закрив справу, але у свою чергу «Антитіла» ініціювали нову справу, аби відмінити патент Лапковського, однак той до останнього відстоює свою позицію і переконує, що його «корисна модель» – унікальна, а використовуючи її, музиканти порушують його авторські права.10 грудня 2019 року Луцький міськрайонний суд розглядав справу за позовом гурту та проголосив коротке рішення, яким у задоволенні позову відмовив. Згодом пресслужба суду наголосила, що представник позивача та третіх осіб адвокат Ярослав Куц негативно коментував ситуацію, трактуючи прийняте суддею рішення як «недолуге».26 лютого в Печерському суді міста Києва відбудеться слухання справи проти Мінекономрозвитку, стосовно припинення дії патенту Лапковського. «Антитіла» приїхати туди, на жаль, не зможуть. На засіданні буде присутній адвокат та автор пісень Максим Сиволап. Слідувати буде також і суд проти самого пана Лапковського через незаконне копіювання пісень з диску гурту з метою збагачення.«Він залучив туди ще й третіх осіб, які робили це нібито не в комерційних цілях. Ми взагалі припускаємо, що затіяв цю всю історію не він, а став звичайним виконавцем. Навіть на суді на Волині заявляв, що має бізнес-партнерів», – говорять музиканти.Зазначимо, що програма концертів розрахована на 2,5 години, а опісля кожного з виступів музиканти обіцяють вийти на фотографування до своїх слухачів.«Ми розуміємо, чого люди чекають і саме це ми їм і хочемо дати. А люди чекають справжнього живого виконання, тієї енергетики, де не отримати в жодному іншому місці та якісного звуку», – каже Тарас Тополя.

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